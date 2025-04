En directo, Athletic-Rangers

20:20

Una gran noche

Las expectativas depositadas a inicio de temporada pasan por no estropear hoy otra temporada que puede ser histórica para el Athletic. San Mamés se engalana para empujar y ser el jugador número doce que marque el primer gol frente al Rangers. Los escoceses ya saben la hoja de ruta, defender igual de ordenados que hace una semana y, si puede ser con once jugadores, mejor. Valverde, por su parte, ha ensayado los penaltis, aunque no nos gustaría nada que esto se resolviese en la tanda fatídica.