En directo, la Youth League: Athletic-Qarabag

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Champions Juvenil 25/26

Fernando Romero

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:02

11:32

Egunon!!!! Muy buenos días!!!! El campo de 2 Lezama acoge a partir de las 12.00 del mediodía el duelo de la UEFA Youth League que va a enfrentar al Athletic y el Qarabag, en el que el combinado dirigido por Bittor Llopis buscará mantener su gran dinámica y enlazar la tercera victoria consecutiva.

