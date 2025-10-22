En directo, Athletic-Qarabag
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Champions League 25/26
Fernando Romero
Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:31
17:38
📍San Mamés
Ya estamos aquí.
#AthleticQarabag
#UniqueInTheWorld 🦁
17:37
Ser o no ser en la Champions ante el Qarabaj
Tras caer en las dos primeras jornadas, el Athletic está obligado hoya la victoria para mantener sus esperanzas en la Champions
17:35
Cambios, los justos
Ernesto Valverde no especula con la alineación frente al Qarabag y propone un once muy reconocible en el que están los hermanos Williams. Las principales novedades vienen con Gorosabel en el lateral derecho, Paredes en parte de Vivían y Rego en lugar de Galarreta. Guruzeta vuelve a ser el punta y Berenguer espera si turno en el banquillo.
17:35
Un once de gala, podría decirse. Valverde va con todo buscar los primeros tres puntos.
17:34
Este será el once del Athletic!!!!
🇪🇺 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @FKQarabagh
👊 Aurrera, lehoiak!
#AthleticQarabag
#UniqueInTheWorld 🦁
17:34
La Champions League vuelve a San Mamés, donde la afición rojiblanca espera que el Athletic logre su primera victoria en la máxima competición continental de clubes. Los leones reciben esta tarde al sorprendente Qarabag, que acude con los deberes hechos en las dos primeras jornadas, saldadas ambas con victoria para los azaríes.
-
