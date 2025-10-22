En directo, Athletic-Qarabag

17:35

Cambios, los justos

Ernesto Valverde no especula con la alineación frente al Qarabag y propone un once muy reconocible en el que están los hermanos Williams. Las principales novedades vienen con Gorosabel en el lateral derecho, Paredes en parte de Vivían y Rego en lugar de Galarreta. Guruzeta vuelve a ser el punta y Berenguer espera si turno en el banquillo.