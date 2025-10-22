El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Athletic-Qarabag

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Champions League 25/26

Fernando Romero

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:31

17:38

17:37

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Ser o no ser en la Champions ante el Qarabaj

En directo, Athletic-Qarabag

Tras caer en las dos primeras jornadas, el Athletic está obligado hoya la victoria para mantener sus esperanzas en la Champions

17:35

Igor Barcia

Igor Barcia

Cambios, los justos

Ernesto Valverde no especula con la alineación frente al Qarabag y propone un once muy reconocible en el que están los hermanos Williams. Las principales novedades vienen con Gorosabel en el lateral derecho, Paredes en parte de Vivían y Rego en lugar de Galarreta. Guruzeta vuelve a ser el punta y Berenguer espera si turno en el banquillo.

17:35

Un once de gala, podría decirse. Valverde va con todo buscar los primeros tres puntos.

17:34

Este será el once del Athletic!!!!

17:34

La Champions League vuelve a San Mamés, donde la afición rojiblanca espera que el Athletic logre su primera victoria en la máxima competición continental de clubes. Los leones reciben esta tarde al sorprendente Qarabag, que acude con los deberes hechos en las dos primeras jornadas, saldadas ambas con victoria para los azaríes.

