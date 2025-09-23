En directo, Athletic-Girona
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 6 de la Liga EA Sports 25/26
Fernando Romero
Martes, 23 de septiembre 2025, 17:31
17:40
Quien sí que parece que estará, dada la sanción a Dani Vivián, es Aymeric Laporte, que ya tuvo que debutar de forma apresurada el pasado sábado en Valencia.
17:39
A la espera de conocer el once que presente hoy el Athletic, lo que parece claro es que a Valverde no le queda más remedio que mover peones. De hecho, para esta jornada ni siquiera se ha ofrecido la convocatoria oficial, lo que ha abierto todo tipo de debates e incógnitas por las posibles molestias y su alcance de varios jugadores.
17:32
Un partido en el que no hay excusas para el Athletic
Los rojiblancos están obligados este martes a aprovechar la visita de un Girona que se hunde para volver al buen camino tras tres derrotas
17:30
Saludos!!! Muy buenas tardes!!! El calendario no da tregua y ya tenemos ante nosotros una nueva jornada de Liga. Esta noche, en San Mamés, el Athletic recibe al Girona en un partido de urgencias, por más que aún estemos en el arranque de la temporada. Y es que los rojiblancos necesitan romper su racha de tres derrotas consecutivas y sin ver puerta; mientras que el cuadro catalán aún no sabe lo que es ganar este curso.
