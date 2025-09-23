En directo, Athletic-Girona

17:30

Saludos!!! Muy buenas tardes!!! El calendario no da tregua y ya tenemos ante nosotros una nueva jornada de Liga. Esta noche, en San Mamés, el Athletic recibe al Girona en un partido de urgencias, por más que aún estemos en el arranque de la temporada. Y es que los rojiblancos necesitan romper su racha de tres derrotas consecutivas y sin ver puerta; mientras que el cuadro catalán aún no sabe lo que es ganar este curso.