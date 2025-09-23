El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo, Athletic-Girona

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 6 de la Liga EA Sports 25/26

Fernando Romero

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:31

17:40

Quien sí que parece que estará, dada la sanción a Dani Vivián, es Aymeric Laporte, que ya tuvo que debutar de forma apresurada el pasado sábado en Valencia.

17:39

A la espera de conocer el once que presente hoy el Athletic, lo que parece claro es que a Valverde no le queda más remedio que mover peones. De hecho, para esta jornada ni siquiera se ha ofrecido la convocatoria oficial, lo que ha abierto todo tipo de debates e incógnitas por las posibles molestias y su alcance de varios jugadores.

17:32

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Un partido en el que no hay excusas para el Athletic

En directo, Athletic-Girona

Los rojiblancos están obligados este martes a aprovechar la visita de un Girona que se hunde para volver al buen camino tras tres derrotas

Enlace copiado

17:30

Saludos!!! Muy buenas tardes!!! El calendario no da tregua y ya tenemos ante nosotros una nueva jornada de Liga. Esta noche, en San Mamés, el Athletic recibe al Girona en un partido de urgencias, por más que aún estemos en el arranque de la temporada. Y es que los rojiblancos necesitan romper su racha de tres derrotas consecutivas y sin ver puerta; mientras que el cuadro catalán aún no sabe lo que es ganar este curso.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  3. 3

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  6. 6

    Sin tren hasta el viernes entre Barakaldo y Santurtzi por una grave avería
  7. 7

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  8. 8

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  9. 9

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  10. 10

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Athletic-Girona