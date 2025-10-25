En directo, Athletic-Getafe

17:02

Muy buenas tardes!!!!! Les damos la bienvenida a una nueva jornada de LaLiga EA Sports!!!!!!!!!! La competición doméstica alcanza ya la décima fecha, en la que el Athletic recibe en San Mamés al Getafe, con la intención de seguir dando pasitos adelante en la clasificación. Los rojiblancos buscan tres puntos muy complicados para acercarse a posiciones europeas.