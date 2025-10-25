En directo, Athletic-Getafe

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fernando Romero

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:02

Pocas novedades las que introduce Valverde. Lekue y Vivián ingresan en línea defensiva por Gorosabel y Paredes. Vuelve también Galarreta a la medular. Arriba, será Berenguer quien ocupe la banda derecha, en sustitución del lesionado Iñaki Williams.

Este será el once del Athletic!!!!!!!!!!!!

Valverde avisa del peligro del Getafe con un Athletic diezmado por las lesiones

El técnico rojiblanco asume la lesión de Iñaki Williams como parte de la carga de partidos

Un rival que ya de por sí se le viene atragantando al Athletic en San Mamés. La última victoria para los rojiblancos en La Catedral data de 2021, cuando se impusieron por un contundente 5-1. A partir de ahí, todo empates.

Los de Valverde, reforzados tras su importante triunfo del miércoles en Champions League, buscarán tres puntos ante los de Bordalás, necesitados tras encadenar cinco jornadas sin ganar, con dos empates y tres derrotas, dos de ellas consecutivas. Algo que hace aún más peligroso al conjunto azulón.

Y es que el Athletic ocupa en estos momentos la octava plaza, con 14 puntos en su casillero. Son solo tres puntos más que los que tiene el Getafe, duodécimo con 11 unidades.

Muy buenas tardes!!!!! Les damos la bienvenida a una nueva jornada de LaLiga EA Sports!!!!!!!!!! La competición doméstica alcanza ya la décima fecha, en la que el Athletic recibe en San Mamés al Getafe, con la intención de seguir dando pasitos adelante en la clasificación. Los rojiblancos buscan tres puntos muy complicados para acercarse a posiciones europeas.

