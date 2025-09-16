En directo, Athletic-Arsenal

17:33

Una alineación con varias novedades.

Empezando por línea defensiva, juegan Gorosabel y Adama en los laterales.

En la medular, Vesga forma con Jauregizar, dejando a Galarreta en el banquillo.

Y en ataque, destaca la ausencia de una referencia clara. Valverde mete a Navarro, en principio por la izquierda, con Berenguer más adelantado.