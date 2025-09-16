El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Athletic-Arsenal

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 1 de la Champions League 25/26

Fernando Romero

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:32

17:49

Robert Basic

Robert Basic

Cambios

Ernesto Valverde ha movido piezas en la pizarra y ha hecho cambios para medirse al Arsenal, semifinalista de la pasada Champions. Los laterales son nuevos, Gorosabel y Adama, y habrá que ver cómo se encuentra el chaval en un partido de tantísima exigencia. Sobre todo porque no había tenido ni un minuto en la Liga y ahora afronta un desafío importante. También entran en el once Vesga y Robert Navarro, con Berenguer como falso nueve. Veremos cómo le sale el plan a Valverde. Arrancamos.

17:45

Arsenal y Athletic ya se vieron las caras en la dura pretemporada diseñada por los rojiblancos para ir cogiendo ritmo de cara a este exigente curso. En aquel amistoso, el ultimo antes de iniciar el campeonato liguero, los gunners vencieron por 3-0 a los leones., con los goles de Gyokeres, Saka y Havertz.

17:41

Robert Basic

Robert Basic

Un bautismo de fuego para una generación con hambre de grandeza

En directo, Athletic-Arsenal

El Athletic vuelve a la Champions con solo dos futbolistas que saben lo que es jugarla, el aún no inscrito Laporte y Yuri

17:40

También conocemos ya el once inicial del Arsenal!!!!

17:33

Una alineación con varias novedades.

Empezando por línea defensiva, juegan Gorosabel y Adama en los laterales.

Ya conocemos el once del Athletic!!!!

17:27

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Un reto del máximo nivel posible

En directo, Athletic-Arsenal

El Athletic arranca en la Champions ante el espléndido Arsenal de Arteta, sin duda uno de los grandes favoritos al título

17:24

Mientras los aledaños de San Mamés van cogiendo poco a poco color... dentro del estadio está ya todo preparado para el debut del Athletic en esta edición de la Champions League.

Ya solo queda esperar al once que Ernesto Valverde presentará para enfrentarse al Arsenal de Mikel Arteta.

