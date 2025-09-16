En directo, Athletic-Arsenal
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 1 de la Champions League 25/26
Fernando Romero
Martes, 16 de septiembre 2025, 17:32
17:49
Cambios
Ernesto Valverde ha movido piezas en la pizarra y ha hecho cambios para medirse al Arsenal, semifinalista de la pasada Champions. Los laterales son nuevos, Gorosabel y Adama, y habrá que ver cómo se encuentra el chaval en un partido de tantísima exigencia. Sobre todo porque no había tenido ni un minuto en la Liga y ahora afronta un desafío importante. También entran en el once Vesga y Robert Navarro, con Berenguer como falso nueve. Veremos cómo le sale el plan a Valverde. Arrancamos.
17:45
Arsenal y Athletic ya se vieron las caras en la dura pretemporada diseñada por los rojiblancos para ir cogiendo ritmo de cara a este exigente curso. En aquel amistoso, el ultimo antes de iniciar el campeonato liguero, los gunners vencieron por 3-0 a los leones., con los goles de Gyokeres, Saka y Havertz.
17:41
Un bautismo de fuego para una generación con hambre de grandeza
El Athletic vuelve a la Champions con solo dos futbolistas que saben lo que es jugarla, el aún no inscrito Laporte y Yuri
17:40
👋 Kaixo, Kepa!— Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2025
Bienvenido de nuevo a San Mamés. #AthleticArsenal#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/nPgFJIy8c8
17:34
También conocemos ya el once inicial del Arsenal!!!!
🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔘— Arsenal (@Arsenal) September 16, 2025
🧱 Timber and Calafiori continue at full-back
🔙 Rice returns
⚡️ Madueke on the wing
Let's start as we mean to go on, Gunners 👊
17:33
Una alineación con varias novedades.
Empezando por línea defensiva, juegan Gorosabel y Adama en los laterales.
En la medular, Vesga forma con Jauregizar, dejando a Galarreta en el banquillo.
Y en ataque, destaca la ausencia de una referencia clara. Valverde mete a Navarro, en principio por la izquierda, con Berenguer más adelantado.
17:32
Ya conocemos el once del Athletic!!!!
🇪🇺 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @Arsenal— Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2025
👊 ¡Nuestro equipo inicial para el partido inaugural de la @ChampionsLeague!#AthleticArsenal#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/UAaVabPTV9
17:27
Un reto del máximo nivel posible
El Athletic arranca en la Champions ante el espléndido Arsenal de Arteta, sin duda uno de los grandes favoritos al título
17:24
Mientras los aledaños de San Mamés van cogiendo poco a poco color... dentro del estadio está ya todo preparado para el debut del Athletic en esta edición de la Champions League.
Ya solo queda esperar al once que Ernesto Valverde presentará para enfrentarse al Arsenal de Mikel Arteta.
👕 El vestuario va cogiendo color de @ChampionsLeague ✨#AthleticArsenal#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/XvGl0YIUFn— Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2025
-
