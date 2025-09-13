En directo, Athletic-Alavés

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: José María Sánchez Martínez
Athletic
18:30h.
0
-
1
Alavés
Finalizado
Berenguer (56')
ATH
ALA
Tarjeta amarilla Min 18'
Galarreta ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 52'
A. Paredes ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 84'
Maroan Sannadi ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 93'
Urko Iruretagoiena Lertxundi ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 56'
Gol de Berenguer
Tarjeta amarilla Min 29'
Mariano ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 48'
Nahuel Tenaglia ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 91'
Pablo Ibáñez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Fernando Romero
Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:06
Final
Laporte ya pisa el césped de San Mamés.
Ongi etorri berriro zure etxera.
Final
Así fue la desafortunada acción en la que el Alavés marcó el solitario gol que le ha dado la victoria en San Mamés
La caricia de Denis Suárez y el infortunio de Berenguer. El Alavés de Coudet se lleva los tres puntos de San Mamés.
🔵⚪️ El @Alaves de Coudet se lleva los tres puntos de San Mamés. #LALIGAEASPORTS#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/W2FBl5rC1c
Final
«Hay que darle la vuelta a esto rápido. Ahora estamos fastidiados, hoy teníamos ganas de sumar tres puntos. Ahora a recuperarnos lo antes posible porque el martes viene otro partido muy grande», comenta el mediocentro en referencia a ese duelo de Champions League del martes contra el Arsenal.
Final
«Está claro que ganar un partido en Liga es complicadísimo, hacerlo en cuatro ocasiones es muy, muy difícil. Hoy teníamos esa oportunidad, el equipo tenía muchas ganas. Pero nos ha costado. La pena es que no nos llevamos ni un punto», se lamenta Galarreta.
Final
Sobre la llegada de Laporte, Iñigo Ruiz de Galarreta afirma a pie de campo que «para nosotros es un fichaje muy importante, es un jugador de un nivel altísimo, estamos muy contentos de que esté con nosotros».
Final
El Athletic buscaba hacer historia con la cuarta victoria en las primeras cuatro jornadas de Liga y se ha estrellado con un Alavés serio y ordenado en defensa. Los vitorianos ganaron después de dos décadas en San Mamés a un equipo desdibujado, desacertado y sin ideas. Ahora toca pensar en el Arsenal, en la Champions, palabras mayores.
Final
FINAL. El Athletic cae por la mínima en San Mamés.
El Athletic cae por la mínima en San Mamés.#AthleticAlavés#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/MbamlzlVnD
Final
Desde la megafonía se anuncia a Aymeric Laporte, que salta al césped luciendo su camiseta con el dorsal 14 a la espalda. Ovación de San Mamés para el otra vez futbolista del Athletic.
Final
El conjunto albiazul se lleva la victoria en este derbi con el desafortunado tanto de Álex Berenguer, que punteó un centro de Denis Suárez al fondo de su propia portería.
Un partido gris, con los de Ernesto Valverde incómodos y muy atascados casi de inicio a fin
Final
ATHLETIC 0 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS
Final
FINAL DEL PARTIDO EN SAN MAMÉS
90+4
Esa pelota se ha ido por línea de fondo... pero no hay tiempo para más!!!!
90+4
Lo sacan en cortito, para esconder el balón...
90+3
Lucas Boyé fuerza córner.
90+3
La acción es en campo rojiblanco.. el Alavés tiene la opción de matar el partido en campo contrario
90+3
Amarilla también para el debutante Urko Izeta. Se pasó de frenada al intentar recuperar.
90+1
Cuidado a la cotnra de los alaveses... Víctor Parada desde lejos... su golpeo se marcha lejísimos.
90+1
Amarilla para Ibáñez por agarrón
90+1
Se acaban las fuerzas y se acaban las ideas... está acabando mejor el Deportivo Alavés
90'
Falta de Nico Serrano en la medular... este tipo de acciones matan el partido
90'
Tiempo cumplido, se van a jugar 4 más
89'
Se le acaba el tiempo al Athletic... dentro ya del último minuto.
88'
Último cambio en el Alavés
Se marcha Diarra
Entra Parada
88'
El Alavés gestionando bien sus posesiones...
87'
Se anima de nuevo Jauregizar desde la media luna... pelotazo a un defensor!!!!
86'
Es Robert Navarro el que centra... lo hace mal, a media altura y flojito
86'
Robert Navarro, Yuri y el propio Nico Serrano junto al balón...
86'
Cae Nico Serrano cerca de la frontal... es falta. Otra oportunidad más para intentarlo con la estrategia.
85'
Últimos cinco minutos de partido en San Mamés. Tiene que apretar el Athletic para lograr, al menos, el empate.
Athletic 0 - 1 Alavés
84'
Amarilla para Maroan Sannadi por protestar.
83'
Peleón Izeta logra poner un centro desde línea de fondo... pero dice el asistente que la pelota ha salido
83'
Nico Serrano desde la esquina... Maroan quería buscarlo en primer palo, saca la defensa!!!
83'
Comienzan a aparecer los problemas físicos en los jugadores del Alavés...
82'
Buena acción de Areso, con reverso y control... es córner!!!
81'
Izeta está jugando por detrás de Maroan, Nico Serrano está en la derecha, Navarro se mantiene en la izquierda
80'
El Alavés, como es normal, aprovecha cada parón y cada falta para arañar todo el tiempo que puede.
79'
Agota los cambios Aspiazu
Entran Nico Serrano y Urko Izeta
Se marchan Iñaki Williams y Berenguer
78'
Balón muy frontal... pita falta el colegiado. Dos jugadores del Alavés por los suelos...
77'
Nueva opción a balón parado. Falta en zona de medios para ponerla a la olla.
77'
El Alavés se siente cómodo con el balón, está logrando bajarle revoluciones al partido. El Athletic no llega a la presión.
75'
Quince minutos le quedan a este derbi.
Athletic 0 - 1 Alavés
74'
Cuidado a la contra del Alavés... vaya despliegue defensivo de Robert Navarro!!!!!!!!!!!!!!!
74'
Berenguer a la frontal para Jauregizar, que dispara... al cuerpo de un defensor!!!!!!!!!!!!!!!!
74'
Nuevo córner para el Athletic
74'
Maroan sigue protestando por el penalti... le enseña al colegiado el cuello de la camiseta, para decirle que el agarrón ha sido claro...
73'
Aquí pudo marcar Álex Berenguer
Aquí pudo marcar Álex Berenguer. Berenguer tiene el gol entre ceja y ceja. El Athletic se vuelca en búsqueda del gol
🦁 El @AthleticClub se vuelca en búsqueda del gol#TodoPasaEnTuBarpic.twitter.com/ekFbHuFgmG
72'
Centro de Areso... Maroan reclama penalti!!!!!!!!!!!!!! Pero no, no se pita nada.
72'
Muy activo Robert Navarro, se ofrece y quiera la pelota
70'
El Athletic le ha metido una marcha más al partido... el Alavés quiere dormirlo. Posesión larga de los de Coudet en campo propio, escondiendo el balón
69'
Otra vez Sivera salvando a disparo de Iñaki Williams!!!!!!!!!!!!!!!
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Mikel Vesga
Sustituto
Mikel Jauregizar
centrocampista
Nico Serrano
Sustituto
Robert Navarro
Sustituto
Urko Iruretagoiena Lertxundi
Sustituto
Maroan Sannadi
Sustituto
Eduardo Coudet
4-2-3-1
Antonio Sivera
portero
Jonathan Castro Otto
defensa
Facundo Garcés
defensa
Nahuel Tenaglia
defensa
Victor Parada
Sustituto
Pablo Ibáñez
centrocampista
Antonio Blanco
centrocampista
Lucas Boyé
Sustituto
Denis Suárez
Sustituto
Jon Pacheco
Sustituto
Toni Martínez
Sustituto
57,8%
ATH
42,2%
ALA
|0
|Goles
|1
|3
|Remates a puerta
|2
|4
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|10
|Asistencias
|2
|17
|Faltas cometidas
|21
|
