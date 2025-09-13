El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: José María Sánchez Martínez

Escudo Athletic Club

Athletic

18:30h.

0

-

1

Alavés

Escudo Deportivo Alavés

Finalizado

  • Berenguer (56')

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

[ALTERNATIVE TEXT]

ALA

Tarjeta amarilla Min 18'

Galarreta ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 52'

A. Paredes ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 84'

Maroan Sannadi ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 93'

Urko Iruretagoiena Lertxundi ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 56'

Gol de Berenguer

Tarjeta amarilla Min 29'

Mariano ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 48'

Nahuel Tenaglia ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 91'

Pablo Ibáñez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

En directo, Athletic-Alavés

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 4 de la Liga EA Sports 25/26

Minuto a minuto

Fernando Romero

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:06

Final

Laporte vuelve a San Mamés

Enlace copiado

Final

Así fue la desafortunada acción en la que el Alavés marcó el solitario gol que le ha dado la victoria en San Mamés

Icono Final

«Hay que darle la vuelta a esto rápido. Ahora estamos fastidiados, hoy teníamos ganas de sumar tres puntos. Ahora a recuperarnos lo antes posible porque el martes viene otro partido muy grande», comenta el mediocentro en referencia a ese duelo de Champions League del martes contra el Arsenal.

Icono Final

«Está claro que ganar un partido en Liga es complicadísimo, hacerlo en cuatro ocasiones es muy, muy difícil. Hoy teníamos esa oportunidad, el equipo tenía muchas ganas. Pero nos ha costado. La pena es que no nos llevamos ni un punto», se lamenta Galarreta.

Icono Final

Sobre la llegada de Laporte, Iñigo Ruiz de Galarreta afirma a pie de campo que «para nosotros es un fichaje muy importante, es un jugador de un nivel altísimo, estamos muy contentos de que esté con nosotros».

Final

Robert Basic

Robert Basic

Fin de la racha

El Athletic buscaba hacer historia con la cuarta victoria en las primeras cuatro jornadas de Liga y se ha estrellado con un Alavés serio y ordenado en defensa. Los vitorianos ganaron después de dos décadas en San Mamés a un equipo desdibujado, desacertado y sin ideas. Ahora toca pensar en el Arsenal, en la Champions, palabras mayores.

Enlace copiado

Final

Final

Desde la megafonía se anuncia a Aymeric Laporte, que salta al césped luciendo su camiseta con el dorsal 14 a la espalda. Ovación de San Mamés para el otra vez futbolista del Athletic.

Final

El conjunto albiazul se lleva la victoria en este derbi con el desafortunado tanto de Álex Berenguer, que punteó un centro de Denis Suárez al fondo de su propia portería.

Un partido gris, con los de Ernesto Valverde incómodos y muy atascados casi de inicio a fin

Final

ATHLETIC 0 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS

Final

FINAL DEL PARTIDO EN SAN MAMÉS

90+4

Esa pelota se ha ido por línea de fondo... pero no hay tiempo para más!!!!

90+4

Lo sacan en cortito, para esconder el balón...

90+3

Lucas Boyé fuerza córner.

90+3

La acción es en campo rojiblanco.. el Alavés tiene la opción de matar el partido en campo contrario

Icono 90+3

Amarilla también para el debutante Urko Izeta. Se pasó de frenada al intentar recuperar.

90+1

Cuidado a la cotnra de los alaveses... Víctor Parada desde lejos... su golpeo se marcha lejísimos.

Icono 90+1

Amarilla para Ibáñez por agarrón

90+1

Se acaban las fuerzas y se acaban las ideas... está acabando mejor el Deportivo Alavés

90'

Falta de Nico Serrano en la medular... este tipo de acciones matan el partido

90'

Tiempo cumplido, se van a jugar 4 más

89'

Se le acaba el tiempo al Athletic... dentro ya del último minuto.

Icono 88'

Último cambio en el Alavés

Se marcha Diarra

88'

El Alavés gestionando bien sus posesiones...

87'

Se anima de nuevo Jauregizar desde la media luna... pelotazo a un defensor!!!!

86'

Es Robert Navarro el que centra... lo hace mal, a media altura y flojito

86'

Robert Navarro, Yuri y el propio Nico Serrano junto al balón...

86'

Cae Nico Serrano cerca de la frontal... es falta. Otra oportunidad más para intentarlo con la estrategia.

85'

Últimos cinco minutos de partido en San Mamés. Tiene que apretar el Athletic para lograr, al menos, el empate.

Athletic 0 - 1 Alavés

Icono 84'

Amarilla para Maroan Sannadi por protestar.

83'

Peleón Izeta logra poner un centro desde línea de fondo... pero dice el asistente que la pelota ha salido

83'

Nico Serrano desde la esquina... Maroan quería buscarlo en primer palo, saca la defensa!!!

83'

Comienzan a aparecer los problemas físicos en los jugadores del Alavés...

82'

Buena acción de Areso, con reverso y control... es córner!!!

81'

Izeta está jugando por detrás de Maroan, Nico Serrano está en la derecha, Navarro se mantiene en la izquierda

80'

El Alavés, como es normal, aprovecha cada parón y cada falta para arañar todo el tiempo que puede.

Icono 79'

Agota los cambios Aspiazu

Entran Nico Serrano y Urko Izeta

78'

Balón muy frontal... pita falta el colegiado. Dos jugadores del Alavés por los suelos...

77'

Nueva opción a balón parado. Falta en zona de medios para ponerla a la olla.

77'

El Alavés se siente cómodo con el balón, está logrando bajarle revoluciones al partido. El Athletic no llega a la presión.

75'

Quince minutos le quedan a este derbi.

Athletic 0 - 1 Alavés

74'

Cuidado a la contra del Alavés... vaya despliegue defensivo de Robert Navarro!!!!!!!!!!!!!!!

74'

Berenguer a la frontal para Jauregizar, que dispara... al cuerpo de un defensor!!!!!!!!!!!!!!!!

74'

Nuevo córner para el Athletic

74'

Maroan sigue protestando por el penalti... le enseña al colegiado el cuello de la camiseta, para decirle que el agarrón ha sido claro...

73'

Aquí pudo marcar Álex Berenguer

72'

Centro de Areso... Maroan reclama penalti!!!!!!!!!!!!!! Pero no, no se pita nada.

72'

Muy activo Robert Navarro, se ofrece y quiera la pelota

70'

El Athletic le ha metido una marcha más al partido... el Alavés quiere dormirlo. Posesión larga de los de Coudet en campo propio, escondiendo el balón

69'

Otra vez Sivera salvando a disparo de Iñaki Williams!!!!!!!!!!!!!!!

Ver más

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Mikel Vesga

Sustituto

Mikel Jauregizar

centrocampista

Nico Serrano

Sustituto

Robert Navarro

Sustituto

Urko Iruretagoiena Lertxundi

Sustituto

Maroan Sannadi

Sustituto

Eduardo Coudet

4-2-3-1

Alineación

Antonio Sivera

portero

Jonathan Castro Otto

defensa

Facundo Garcés

defensa

Nahuel Tenaglia

defensa

Victor Parada

Sustituto

Pablo Ibáñez

centrocampista

Antonio Blanco

centrocampista

Lucas Boyé

Sustituto

Denis Suárez

Sustituto

Jon Pacheco

Sustituto

Toni Martínez

Sustituto

Estadísticas

57,8%

ALA

ATH

42,2%

ALA

ALA

0 Goles 1
3 Remates a puerta 2
4 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
10 Asistencias 2
17 Faltas cometidas 21

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Athletic-Alavés