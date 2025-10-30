Directo TV: sigue la asamblea del Athletic

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Sigue la asamblea del Athletic

Los socios compromisarios darán su opinión sobre la gestión de la directiva presidida por Jon Uriarte y votarán las cuentas de la pasada temporada y los presupuestos para la 25/26

Igor Barcia

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:01

18:21

Examen y aprobación en su caso de la gestión de la junta, examen y aprobación de las cuentas del pasado ejercicio, examen y aprobación del presupuesto del curso y ruegos y preguntas son los puntos establecidos en la asamblea.

18:19

La asamblea arranca con un homenaje a los socios fallecidos el último año, después los tres puntos del orden del día. En cada punto se hace la exposición correspondiente, preguntas y votación.

18:17

Jon Salinas, secretario de la junta, comunica que son 444 los socios compromisarios, por lo que la asamblea es válida.

18:16

Arranca la asamblea en segunda convocatoria.

18:03

Así que a las 18.15 horas arrancará la asamblea de socios compromisarios del Athletic, con tres puntos en el orden del día.

18:02

Toma la palabra el presidente del club Jon Uriarte, que da paso al secretario Jon Salinas. Se necesitan 483 compromisarios y la asistencia asciende a 231 compromisarios, por lo que hay que esperar a segunda convocatoria, en 15 minutos.

18:01

La primera convocatoria está prevista a las seis de la tarde, y si no hay quorum se esperará un cuarto de hora.

17:59

Buenas tardes, iniciamos el directo sobre la Asamblea General Ordinaria del Athletic Club que se celebra en el Palacio Euskalduna.

Actualización disponible

