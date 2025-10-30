Directo TV: sigue la asamblea del Athletic
Los socios compromisarios darán su opinión sobre la gestión de la directiva presidida por Jon Uriarte y votarán las cuentas de la pasada temporada y los presupuestos para la 25/26
Jueves, 30 de octubre 2025, 18:01
18:21
Examen y aprobación en su caso de la gestión de la junta, examen y aprobación de las cuentas del pasado ejercicio, examen y aprobación del presupuesto del curso y ruegos y preguntas son los puntos establecidos en la asamblea.
18:19
La asamblea arranca con un homenaje a los socios fallecidos el último año, después los tres puntos del orden del día. En cada punto se hace la exposición correspondiente, preguntas y votación.
18:17
Jon Salinas, secretario de la junta, comunica que son 444 los socios compromisarios, por lo que la asamblea es válida.
18:16
Arranca la asamblea en segunda convocatoria.
18:03
Así que a las 18.15 horas arrancará la asamblea de socios compromisarios del Athletic, con tres puntos en el orden del día.
18:02
Toma la palabra el presidente del club Jon Uriarte, que da paso al secretario Jon Salinas. Se necesitan 483 compromisarios y la asistencia asciende a 231 compromisarios, por lo que hay que esperar a segunda convocatoria, en 15 minutos.
18:01
La primera convocatoria está prevista a las seis de la tarde, y si no hay quorum se esperará un cuarto de hora.
17:59
Buenas tardes, iniciamos el directo sobre la Asamblea General Ordinaria del Athletic Club que se celebra en el Palacio Euskalduna.
-
