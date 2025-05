En directo, el ambiente y las horas previas del Athletic-Manchester United

11:57

Artistas de Bilbao se vuelcan con el Athletic

Clara Izurieta es de Argentina y ha venido a vivir a Bilbao hace poco. Desde que llegó aquí pinta paisajes y diferentes enclaves de la ciudad con acrílico y óleo. Hoy, con motivo de la semifinal, ha decidido hacer alguna obra como homenaje al Athletic. «Cuando llegué a Bilbao me enamoré de la ciudad . Mi marido es un gran aficionado del Athletic y me llevó al estadio el otro día. Me encantó la emoción y el sentimiento que tienen aquí por el equipo. Hice muchas fotos y surgió la idea pintarlas. Como el día de hoy importante, el cuadro grande lo he hecho específicamente esta semana. Cuando juega el Athletic la emoción se siente en la calle, y es lo que me motivó a hacer los cuadros».