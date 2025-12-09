El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El central de Agen se retiró lesionado en el minuto 33 del partido contra el Atlético. Ignacio Pérez

El dilema de Valverde ante la máquina del PSG

Sin Laporte hasta enero por una lesión muscular, el Athletic se enfrentará al equipo más goleador en Champions con Vivián como único central

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:50

Comenta

El Athletic publicó ayer en su página web el parte médico de Aymeric Laporte. «Lesión muscular en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda», ... decía. La frase dejaba dos sensaciones. La primera era de incomodidad a propósito de la sintaxis. No sonaba bien lo de lesión muscular en la musculatura. Ni lo de isquiosural femoral. Con haber escrito lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, como tantas veces hemos podido leer en esta misma lesión, hubiera bastado. La segunda sensación era de sobra conocida. De hecho, es algo que se ha convertido en una norma impuesta en los servicios médicos de todos los clubes: no dar pistas, a través de adjetivos, sobre la gravedad de las lesiones, de forma que no se conozcan ni de manera aproximada los plazos de recuperación. Nadie quiere pillarse los dedos con reapariciones que se retrasan en exceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  2. 2 Muere un vizcaíno de 38 años y varios familiares resultan heridos en un accidente de tráfico en Huesca
  3. 3

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  4. 4

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  5. 5

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  6. 6

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  7. 7 Así funciona la alerta de Google que llegó a los móviles Android por el terremoto
  8. 8 El entrenador del Sevilla se encara con la linier del partido: «Tengo tres hijas, señorita. No falto al respeto a las mujeres»
  9. 9

    La amenaza de los directivos de Viña Rock a las bandas del boicot: «Quien se sume, que se olvide de tocar aquí en su puta vida»
  10. 10 Julen Guerrero ficha por el Estepona como director general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El dilema de Valverde ante la máquina del PSG

El dilema de Valverde ante la máquina del PSG