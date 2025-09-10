Estas son las principales opciones de viaje a Dortmund para animar al Athletic en la Champions Loiu no tiene conexión directa en avión con la ciudad alemana, pero si hay otras alternativas para desplazarse

Bruno Vergara Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:46 | Actualizado 21:04h.

Los aficionados del Athletic ya están preparando las maletas. Con la Champions a la vuelta de la esquina, son muchos los que están planificando los viajes para animar a los hombres de Ernesto Valverde por Europa. El primer encuentro fuera de casa para los rojiblancos es contra el Borussia Dortmund el próximo 1 de octubre.

El Athletic reservará 3.392 entradas para sus socios. Unos pases por los que solo pagarán entre 18,50 y 50 euros. Por ello se espera un gran desembarco rojiblanco en Dortmund. Esta ciudad alemana no tiene conexión directa con Loiu. No obstante, existen diferentes opciones para llegar a este enclave. Para los que quieran viajar el mismo día del encuentro, hay un vuelo (operado por Vueling y Eurowings) a las 8.35 horas desde Bilbao, con escala en Mallorca, que llega a Dortmund a las 17.15 horas. El partido es a las 21 horas, así que hay tiempo para llegar al estadio.

La vuelta es al día siguiente, el día 2 de octubre, a las 11.45 horas, con parada en Mallorca y con llegada a Loiu a las 16.35 horas. El importe total de ambos trayectos es de 596 euros, según el el portal Skyscanner.

Hay otra opción para el mismo día del partido. Un vuelo directo entre Bilbao y Düsseldorf, de la compañía Eurowings, con salida a las 14.15 horas y llegada a 16.15. Y regreso el 2 de octubre a las 11.45 horas desde esta urbe germana. El precio es de 770 euros. A pesar de que es un trayecto sin escalas, si uno se decanta por ella debe trasladarse desde el aeropuerto hasta el estadio. En tren es una hora 40 minutos hasta el campo. En coche, en cambio, sería poco menos de una hora.

Desde Vitoria

Para los que no deseen rascarse el bolsillo, hay una opción desde Vitoria a Düsseldorf. Un trayecto que parte de Foronda a las 8.30 de la mañana el día 1 de octubre, con escala Bérgamo (Milán) y con llegada a la ciudad alemana a las 14.30 horas. La vuelta, al día siguiente del encuentro parte del aeropuerto de Weeze, que está a hora y cuarto en coche de Dortmund. Ese vuelo sale a las 16.45, con parada en Bérgamo y llegada a Vitoria a las 21.20 horas. El importe total es de 287 euros.

También se puede hacer el trayecto de ida desde Vitoria a Düsseldorf el día 1 (122 euros) y el regreso desde esa misma ciudad alemana a Bilbao en un vuelo directo con la aerolínea Eurowings por 477 euros.

Desde Santander

Otra ciudad relativamente cercana a Dortmund es Colonia. El día del partido hay un vuelo que sale a las 12.35 horas de Santander, con escala en Bérgamo, que llega a esta ciudad alemana a las 17 horas. El traslado en coche hasta el estadio es poco más de una hora. El precio de este billete es de 75 euros.

Si uno no quiere ir con prisa, el día 30 de septiembre hay otro vuelo desde Santander a las 11.45 horas, con escala en Londres Stansted, que llega a Colonia a las 22.20 horas. Este billete cuesta 72 euros. Un trayecto económico de vuelta es el viernes 3 de octubre. El avión parte de Colonia a las 8.55 y llega a Santander a las 14.30 horas, tras una escala en Londres Stansted. El precio de este billete es de 154 euros.

Desde Oviedo

Existe un vuelo directo muy económico desde el aeropuerto de Asturias a Weeze -que está a hora y cuarto en coche de Dortmund- por 22 euros el día 1 de octubre. Lo oferta la aerolínea Ryanair. Sale de la costa asturiana a las 15 horas y llega a Alemania a las 17.10.

Para el regreso, uno se puede decantar por volver hasta el Principado, con un vuelo con escala en Barcelona desde Dusseldorf, que sale a las 10.55 y llega a Asturias a las 17.15 horas. El precio: 129 euros.

No obstante, si uno desea quedarse en Dortmund unos días, hay un vuelo directo el 5 de octubre a Oviedo por 17 euros con Ryanair. Sale de Weeze a las 12.50 horas y llega a las 15.05 horas.