Díaz de Mera la vuelve a tomar con el banquillo del Athletic y expulsa a Lekue por protestar El colegiado manchego ya expulsó a Valverde a principio de temporada por hacer gestos de desaprobación

A. Mateos Domingo, 26 de octubre 2025, 09:46 | Actualizado 10:31h.

Cuando el partido llegaba a su final Isidro Díaz de Mera se acercó al banquillo del Athletic y volvió a expulsar a uno de los miembros del banquillo. Igual que sucedió con Valverde a principio de temporada en La Cartuja. El jugador que vio esta vez la tarjeta roja fue Iñigo Lekue.

El colegiado anotó en el acta que el motivo de la expulsión fue «por salir desde su banquillo siendo jugador sustituido, con los brazos en alto, protestando una decisión mía de forma ostensible». El árbitro manchego utilizó prácticamente los mismos términos cuando echó del campo a Valverde ante el Betis. «Por protestar una decisión mía de forma ostensible y con aspavientos, saliendo del área técnica», escribió entonces. Después añadiría que el técnico rojiblanco «se dirigió a mí con aplausos tras ser expulsado», lo que elevó la sanción de dos a cuatro partidos. A Lekue le caerá, como mínimo, un partido.

El enfado del vestuario del Athletic con este árbitro es importante. Unai Simón no se mordió la lengua y tras el partido apuntó directamente a los encargados de hacer las designaciones arbitrales: «Es un árbitro que ya sabemos lo que pasó con él y el siguiente partido que nos pita es el del Getafe. No ha sido un acierto poner a Isidro».

«Al que le haya sorprendido el Getafe es que no ha visto sus partidos. Sabíamos que nos iban a parar nuestro juego, provocando faltitas. Una tras otra crean incomodidad en el juego», señaló el portero internacional quejándose de la permisividad del colegiado con el juego de los azulones. El equipo de Bordalás acabó con tres tarjetas amarillas.

Ernesto Valverde, sin embargo, ironizó sobre el colegiado cuando le preguntaron por la expulsión de Lekue. «¿La roja? Pues lo del final, que si una falta, que si tú, que si yo... el árbitro que desenfunda rápido...», dijo el técnico rojiblanco.