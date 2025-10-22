El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento de la detención del aficionado de Herri Norte en Santutxu. E.C.
Momento de la detención del aficionado de Herri Norte en Santutxu. E.C.

Detenido en Santutxu un miembro de Herri Norte por agredir a un aficionado ultra del Betis

También fue arrestado un integrante de un grupo radical de la Agrupación Deportiva Alcorcón acusado de participar en la pelea que tuvo lugar en Madrid

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:10

Comenta

La Policía Nacional detuvo en el barrio bilbaíno de Santutxu a un miembro de Herri Norte Taldea por agredir a un hincha ultra del Real Betis en la localidad madrileña de Alcorcón el pasado 15 de julio. Además del aficionado del Athletic, también fue arrestado por idénticos motivos un seguidor de la peña radical Alkor-Hooligans, que acompaña en sus desplazamientos a la Agrupación Deportiva Alcorcón.

La víctima lucía una camiseta del Betis con las inscripciones '907 SUPPORT' y 'RBB SUPPORT', nombres que corresponden al grupo ultra Supporter Real Betis Balompié. La ideología de estos aficionados de extrema derecha se opone a la de Herri Norte y Alkor-Hooligans, ambos simpatizantes de la izquierda radical, lo que provocó el enfrentamiento.

Los presuntos agresores insultaron, amenazaron y golpearon al aficionado del Betis, obligándole a desprenderse de la camiseta que llevaba. Los aficionados del Athletic y del Alcorcón llegaron a exhibir la prenda como si se tratara de un trofeo, según consta en la nota policial para informar del caso.

Como resultado de la investigación de la Policía Nacional, se detuvo, inicialmente, al seguidor del Alkor-Hooligans en la localidad de Alcorcón. Al seguidor de Herri Norte Taldea se le arrestó el pasado día 13 de octubre en Santutxu, acusado de un delito de odio, lesiones y fuerza con violencia.

