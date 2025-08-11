La despedida de Iñaki Williams al socio número uno del Athletic

G. Cuesta Lunes, 11 de agosto 2025, 19:19 Comenta Compartir

El familia del Athletic llora la pérdida de su socio número 1, Juan Antonio Virumbrales. Y su capitán Iñaki Williams se ha sumado a los mensajes de cariño para despedir a este fiel seguidor rojiblanco que ha fallecido a los 99 años. «Goian bego», publicaba en su cuenta oficial de 'X' junto a un corazón negro y una paloma.

Goian bego 🖤🕊️ https://t.co/3hilfRplS2 — IÑAKI WILLIAMS ARTHUER (@Williaaams45) August 11, 2025

El mensaje roza el millar de 'me gusta' pocas horas después. Virumbrales era un athleticzale muy querido y que dejó momentos como el de su intervención en la asamblea general de 2023, cuando defendió la reforma de la grada de animación. «El Athletic se lleva en el corazón, no en el asiento», esgrimió una figura que poco antes recibió el reconocimiento que de la Herri Harmaila por su implicación en la Grada Popular de Animación.

El club bilbaíno ha emitido un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de «un verdadero referente para la familia athleticzale, destacando siempre por su vitalidad y entusiasmo». Virumbrales se hizo socio del Athletic en 1939, tras el final de la Guerra Civil, como socio infantil: «Éramos cuatro y un tambor». Desde entonces su presencia fue habitual en San Mamés a lo largo de nueve décadas . Fue el 2 de agosto del 2018 cuando ascendió al primer puesto en la lista de socios tras el fallecimiento de Federico Urieta Medrano.

También fue protagonista en el partido en el que el Atlético de Madrid rindió tributo al Athletic por su 125 aniversario. Virumbrales saltó al césped del Metropolitano junto al entonces capitán Iker Muniain y acompañado de Koke y Pedro Palmero, socio número uno de los colchoneros. «Si me tienen que llevar a una residencia que sea a la Misericordia, para ir aunque sea a rastras al campo. Y siempre al grito de 'Aupa Athletic!'», bromeaba en su día.