El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón» El técnico tolosarra tuvo un lapsus al referirse a la capital vizcaína a pocos días del encuentro en San Mamés

G. Cuesta Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:24

El Real Madrid de Xabi Alonso llegará a San Mamés con el liderato perdido por el camino tras su tropiezo (1-1) ante el Girona. El Athletic buscará pescar en aguas revueltas ante un rival al que se le están atragantando los partidos lejos de casa en un calendario a corto plazo apretado al que se suma la visita al Atlético y el duelo ante el PSG en casa. Y el tolosarra es consciente de que el duelo en La Catedral no será nada fácil.

El duelo ante el conjunto blanco se ha adelantado porque ambos disputarán a principios de enero la Supercopa en Arabia Saudí. A Bilbao llega un conjunto blanco en horas bajas. Lo sabe Xabi Alonso, que protagonizó en la rueda de prensa posterior al empate ante el Girona un lapsus sorprendente por ser vasco.

Fue al ser preguntado por un periodista de la COPE acerca de la mala racha de su equipo. «Son tres empates consecutivos en Liga. No sé si crees que el equipo puede estar atravesando un bache», le plantaba. El preparador tolosarra defendió que no tenía reproche alguno hacia sus futbolistas y animó a «seguir con la unidad que tenemos y la autocrítica necesaria» para alimentar «las ganas de ganar fuera de casa».

Entonces, llegó el lapsus. «Tenemos el miércoles la ocasión en 'Bilbado' (sic)», continuó. Consciente de su error, eso sí, rectificó al momento. «En Bilbo, perdón». De esta manera se refirió a la capital vizcaína en el resto de ocasiones que la mencionó en la rueda de prensa.