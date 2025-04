Un descendiente de los Belauste que vive en Glasgow: «Mis amigos escoceses dicen que el Athletic va a ganar fácil»

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Glasgow Miércoles, 9 de abril 2025, 01:11 Comenta Compartir

«Vamos a perder 0-2 o 0-3», pronostica rotundo en la tarde del lunes un hincha del Rangers a Andoni de Quadra (bilbaíno de la calle Mazarredo, 58 años) frente al Ibrox Stadium. «Los escoceses tienen tendencia al pesimismo. Es algo que parece que va en sus genes», sentencia este consultor especializado en transformación de negocio y que el pasado abril cumplió 31 años de vida en Glasgow, ciudad a la que llegó porque «mi esposa escocesa era mi jefa en Bilbao».

Sus amigos escoceses le dicen algo parecido al hincha que se juntó en Ibrox. «Todos me dicen que el Athletic va a ganar fácil». El Rangers está mal, trece puntos por debajo del Celtic y llega con tres partidos perdidos seguidos en Ibrox. «Cuando las cosas van mal, lo ven todo de color muy oscuro. Dicen que están mal. No tienen muchas esperanzas en esta eliminatoria, aunque para ellos es un sueño seguir hacia adelante porque la Liga la tienen perdida».

De Quadra desciende de una de las sagas más importantes del Athletic, los Belauste. Su abuelo, Santiago, jugó 18 partidos en cuatro campañas en la entidad, entre 1910 y 1914. «Una lesión le impidió seguir. Quería ser marinero, pero en casa no le dejaron y acabó de Ingeniero naval en Euskalduna y luego de profesor en la escuela de Ingenieros», evoca. Mejor les fue a sus tíos-abuelos Ramón, Pacho y, sobre todo, a José María Belauste.

Era un gigantón de 1,95 que ocupa un lugar de honor en la historia del fútbol por ser el autor del grito «A mi Sabino que los arrollo» en los Juegos Olímpicos de Amberes'1920, la frase fundacional de la 'Furia española'.

La paradoja es que era de profundas convicciones nacionalistas y que se exilió una temporada tras proclamar «Muera España» en un mitin. En el Athletic jugó 15 años hasta que se retiró con 36. Ganó seis Copas en una época en la que no se disputaba la Liga. Fue la gran estrella rojiblanca tras la desaparición de Pichichi. «Se fueron exiliados a México. Mi abuelo salió por Marsella, que era en aquel momento la Francia de Vichy».

«Pacho fue de los primeros radiólogos y trabajó con Marie Curie. Ramón era un aventurero. Era periodista y escritor y fue el primero que entrevistó a Sandino cuando se echó al monte por la invasión norteamericana de Nicaragua. Pese a que eran un hacendado, era amigo de Pancho Villa en México y pudo mantener sus propiedades, Y durante la Revolución rusa se hizo la ruta del Transiberiano», indica asombrado por las peripecias vitales de su tío-abuelo.

«En el fútbol femenino también tengo una pariente lejana, Bibiane Schulze. Su abuela y mi madre son primas carnales», añade.

De Quadra hace de guía por el fútbol escocés. El Rangers muestra su poderío en carteles en Ibrox que recogen su palmarés: 55 Ligas, 34 Copas y 28 Copas de la Liga. «Los escoceses asumen que en el fútbol europeo ya no están en el primer plano a nivel de selección ni de clubes, que sus mejores tiempos ya han pasado». La competición no ayuda. «Los dos grandes de Escocia, Celtic y Rangers, quieren entrar en la Premier inglesa, en donde hay dinero de derechos televisivos. De hecho, cada cierto tiempo se plantea crear una Superliga británica y que Rangers y Celtic jueguen allí, pero no lo consiguen y se ven obligados a compartir torneo con equipos muy inferiores en una Liga a cuatro vueltas que no despierta ningún interés fuera de Escocia. En 1985 ganó el Aberdeen el título y desde entonces nadie que no sea Celtic o Rangers ha ganado».

La rivalidad Rangers-Celtic

La hambruna de la patata trajo a miles de irlandeses a la potente ciudad industrial escocesa. «Vivían marginados. Hasta los años cincuenta se podían leer carteles en los que se decía que no se admitían irlandeses en algunos establecimientos».

La división llegó al fútbol. A un lado el Celtic, fundado por un religioso irlandés en 1987 y representante de los católicos. El Rangers es el club de los protestantes. «El conflicto de Irlanda del Norte fue absorbido por la hinchadas de los dos equipos. Es habitual que los de Celtic enarbolen la bandera irlandesa y los del Rangers la británica».

El Rangers intenta crecer. «En 2012 entró en bancarrota y le bajaron a cuarta. Ha vuelto a la Premier, pero desde entonces está detrás del Celtic, que ha ganado doce Ligas por sólo una ellos».