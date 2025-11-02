Derrota del Newcastle ante el West Ham El rival en Champions del Athletic se ha desinflado en las últimas jornadas hasta caer a la decimotercera posición en la Premier

Javier Ortiz de Lazcano Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:51

El Newcastle, rival este miércoles del Athletic (21.00 horas), transita por caminos muy diferentes en la Champions y en la Premier League. En las tres primeras jornadas de la competición continental su bagaje es más que notable, con victorias por goleadas ante el Benfica y el Union SG belga y una única derrota, en St. James Park frente al Barcelona. Con esos seis puntos ocupa la octava posición, la última que da acceso directo a los octavos de final. En la Liga inglesa, sin embargo, su rendimiento ha bajado mucho. Empezó bien, con resultados solventes, pero se ha desinflado hasta caer a la decimotercera plaza con sólo 10 puntos. Ha ganado tres partidos, ha perdido otros tantos y ha empatado cuatro, con un balance de diez goles a favor y once en contra.

Las 'urracas' cayeron este domingo (3-1) en el estadio del West Ham, el equipo que marca ahora mismo la zona de descenso en la Premier. Se adelantó el Newcastle en el minuto 4 con gol de Murphy, pero los locales consiguieron reponerse del golpe y empataron media hora después gracias a un tanto de Lucas Paqueta. Al filo del descanso se pusieron por delante con una diana de Botman y lograron sostener la ventaja toda la segunda parte hasta que Soucek redondeó la victoria del conjunto de Londres en el último minuto del descuento.

El Newcastle ha sumado doce puntos, con cinco de colchón sobre los equipos que ocupan los puestos peligrosos. Le siguen de cerca, con once, Fulham, Everton y Leeds United. Por arriba, muy cerca, caminan el Brentford, el Aston Villa y el Brighton. El conjunto dirigido por Eddie Howe no está sin embargo excesivamente lejos de los puestos que abren la puerta de Europa. El Tottenham, por ejemplo, es quinto con 17 puntos.

Tanto los futbolistas como los aficionados velan ya armas por la visita del Athletic en la cuarta jornada de la Champions. Los rojiblancos tendrán que sobreponerse a la caldera en la que se convierte en cada partido St. James Park si quieren traerse algún punto de Inglaterra.