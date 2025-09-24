Derrota cruel para Athletic en la Premier International con un gol del Manchester United en el descuento Los 'red devils' anotaron el tanto de la victoria en la última jugada de partido

Al igual que le ocurrió al primer equipo en Europa League, los cachorros de la cantera rojiblanca experimentaron un nuevo batacazo en Old Trafford. El combinado compuesto por jugadores del Bilbao Athletic y el Basconia sufrió una dura remontada en el último minuto del tiempo de descuento ante el Manchester United. Un desenlace cruel, pero que hizo justicia a lo acontecido en la primera jornada de la Premier League International Cup, en la que el Athletic llegó hasta semifinales el curso pasado.

Manchester United Murdock; Kamason, Bennett, Munro (McAllister, min. 61), Fletcher; Thwaites (Lacey, min. 61), Devaney; Mantato, Fitzgerald (Biancheri, min. 61), Scanlon; Musa (Ibragimov, min. 61). 2 - 1 Athletic Club Galindo; Dani Pérez, Larrea, Ebro, Barandalla (Eghosa, min. 77); Guibelalde (Unamuno, min. 77), Alboniga; Gift (Urzaiz, min. 46), Sola, Huestamendia (Cobos, min. 70); Hierro (Vizcay, min. 46). GOLES 0-1; Hierro (min. 12). 1-1; Scanlon (min. 68). 2-1; Galindo p.p (min. 90).

ÁRBITRO El colegiado amonestó a los locales Hierro (min. 45), Alboniga (min. 50) y Huestamendia (min. 60) y a los visitantes Bennett (min. 31), Kamason (min. 85) y Fletcher (min. 90).

El conjunto local comenzó mandón en el 'Teatro de los Sueños', llevando la iniciativa, tocando el balón en campo contrario y embotellando a los rojiblancos cerca de su propia área. Sin embargo, no llegaron a poner en grandes aprietos a los cachorros. De hecho, Iker Galindo no tuvo que realizar ninguna intervención en esos primeros compases de más jerarquía por parte de los mancunianos.

Pronto cambiaran las tornas. En el minuto doce, Asier Hierro forzó una falta muy jugosa en la frontal del área que quiso lanzar él mismo. El delantero basauritarra se sacó un truco de la chistera golpeando el balón raso y potente, superando la barrera y ajustando su disparo a la cepa del poste izquierdo para marcar en Old Trafford. Algo que nunca olvidará. Además, el ariete de 20 años termina con una sequía de más de seis meses sin anotar.

A partir de ponerse por delante, el Athletic se creció y gozó de las mejores ocasiones para ampliar su renta, mientras Galindo siguió sin trabajo toda la primera mitad. Solo cuatro minutos después de haber estrenado el marcador, Dani Pérez y Gaizka Alboniga-Menor protagonizaron dos buenas oportunidades para hacer el segundo. Luego las revoluciones bajaron, sin haber ningún atisbo de que se fuera a modificar el resultado.

Únicamente Sola, poco antes del descanso, probó a Murdock, que atrapó sin problemas el tiro del centrocampista. Jokin Aranbarri realizó dos cambios tras el paso por vestuarios, sustituyendo a Elijah Gift y Asier Hierro por Unax Urzaiz -el hijo de Ismael Urzaiz- y Txus Vizcay. La sustitución del goleador pudo haber sido fruto de una lesión por un golpe por el que los médicos le estuvieron atendiendo durante algunos minutos.

Pues bien, el Athletic parecía tener la situación bajo control también en el segundo tiempo. Incluso Unax Urzaiz gozó de una clara ocasión para dejar encarrilado el encuentro. Tras un robo en campo contrario de Beñat Larrea, el extremo se quedó solo ante el portero, pero su disparo se estrelló contra el palo y se marchó fuera. El intento de asaltar el mítico estadio inglés se vino al traste a partir del minuto 68.

Media hora fatídica

Fue en ese momento cuando Gabriele Biancheri hizo una gran carrera por banda derecha hasta llegar a línea de fondo, le puso el gol en bandeja a James Scanlon, que pisó área llegando desde el otro lado y no desaprovechó la oportunidad, batiendo a Galindo. El Manchester United terminó mucho mejor el partido, con constantes intentos de remontarlo. Finalmente, lo consiguió en el último minuto del tiempo de descuento. Fletcher encontró solo en el área a Biancheri, cuyo remate se fue al palo, con la mala fortuna que pegó en la espalda de Galindo y significó el definitivo 2-1.