Jugadoras del Athletic celebran un gol en el derbi de la temporada pasada Mireya Lopez

El derbi femenino ante la Real Sociedad también se jugará en San Mamés

El duelo de la jornada 20 de la Liga F será el tercero que dispute el equipo rojiblanco esta temporada en La Catedral, tras Barça y Real Madrid

Aitor Echevarría

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:22

El Athletic ha anunciado que el derbi femenino frente a la Real Sociedad, correspondiente a la vigésima jornada de la Liga F, se disputará en ... San Mamés el fin de semana del 15 de febrero de 2026. Será el tercer encuentro de la presente campaña que las leonas jueguen en el estadio bilbaíno, tras lo ya confirmados contra el FC Barcelona y el Real Madrid.

