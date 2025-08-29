El derbi femenino ante la Real Sociedad también se jugará en San Mamés

El Athletic ha anunciado que el derbi femenino frente a la Real Sociedad, correspondiente a la vigésima jornada de la Liga F, se disputará en ... San Mamés el fin de semana del 15 de febrero de 2026. Será el tercer encuentro de la presente campaña que las leonas jueguen en el estadio bilbaíno, tras lo ya confirmados contra el FC Barcelona y el Real Madrid.

El club rojiblanco refuerza así su apuesta con la visibilización del fútbol femenino en los escenarios de máxima repercusión de la temporada. El club recuerda que estos choques forman parte del Abono Femenino, un carné especial de 45 euros que da acceso a todos los partidos que el equipo dispute como local, tanto en San Mamés como en Lezama.

Tres duelos de altura en La Catedral Athletic – FC Barcelona (7 de septiembre, jornada 2)

Athletic – Real Madrid (12 de octubre, jornada 7)

Athletic – Real Sociedad (15 de febrero, jornada 20)

Desde 2019

El Athletic Club Femenino ha jugado en diversas ocasiones en San Mamés desde que hace 6 años se batiera el récord histórico de asistencia a un partido de clubes femeninos en Europa con 48.121 espectadores en el choque de Copa frente al Atlético de Madrid. Desde entonces, la entidad ha apostado por abrir La Catedral en partidos señalados, con la voluntad de convertirlo en un espacio habitual para grandes citas. Ahora, con estos tres partidos asegurados en la temporada 2024/25, la tendencia se consolida