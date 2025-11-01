El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Sergio Francisco, en un entrenamiento de la Real. E. C.

Un derbi para cambiar el rumbo de la Real

El equipo donostiarra ha dejado buenas sensaciones en las últimas semanas y afronta el partido como una oportunidad para revertir el mal inicio del curso

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

La Real tocó fondo a comienzos de octubre con la derrota en casa ante el Rayo Vallecano, que dejó al equipo en la penúltima posición ... de la tabla con una sola victoria en ocho partidos. El puesto de Sergio Francisco pendió de un hilo pero la directiva decidió mantener su confianza en el nuevo entrenador. Las dos semanas del parón de selecciones fueron un balón de oxígeno para el técnico de Irún, en las que pudo entrenar sin la presión de la competición y afianzar sus ideas. Y a la vista está que han resultado positivas para su equipo.

