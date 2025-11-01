Un derbi para cambiar el rumbo de la Real

La Real tocó fondo a comienzos de octubre con la derrota en casa ante el Rayo Vallecano, que dejó al equipo en la penúltima posición ... de la tabla con una sola victoria en ocho partidos. El puesto de Sergio Francisco pendió de un hilo pero la directiva decidió mantener su confianza en el nuevo entrenador. Las dos semanas del parón de selecciones fueron un balón de oxígeno para el técnico de Irún, en las que pudo entrenar sin la presión de la competición y afianzar sus ideas. Y a la vista está que han resultado positivas para su equipo.

En los últimos dos partidos de liga la Real ha dejado mejores sensaciones, tanto en el choque ante el Celta, en el que posiblemente mereció más que el empate, como en el duelo ante el Sevilla, donde consiguió por fin los tres puntos. Después de la pírrica victoria, pero victoria al fin y al cabo, en la Copa del Rey, el cuadro txuriurdin suma dos triunfos consecutivos, algo que no sucedía desde febrero. En esta situación y con un rival en horas bajas, el derbi se presenta para la Real como uno de esos partidos que pueden invertir la dinámica de una temporada.

La labor de Sergio Francisco no ha sido fácil por varios motivos. En primer lugar, porque heredó un proyecto caduco, que llevaba inmerso en una mala dinámica de juego desde hacía muchos meses. En segundo lugar, porque perdió a dos futbolistas claves como Zubimendi y Aguerd, que no han sido adecuadamente sustituidos. La importancia del primero está fuera de toda duda, pero la del segundo quizás no ha sido tan mentada como debería. El marroquí formó una buena pareja con Zubeldia y garantizó que incluso en los peores momentos la Real mantuviera una cierta estabilidad defensiva. Las prestaciones de su sustituto, Caleta-Car, han dejado mucho que desear hasta la fecha.

Sistema y modelo de juego

Ambos provenientes de Zubieta, son muchas las similitudes entre Sergio e Imanol Alguacil, aunque también existen diferencias notables. El de Irún ha apostado mayoritariamente por el 4-3-3 que utilizaba su antecesor, aunque se ha mostrado más flexible que Imanol en este aspecto, y en ocasiones hemos visto a la Real en un 4-4-2, o incluso en un 5-4-1 en el encuentro ante el Celta.

En lo que a las ideas de Sergio se refiere, resulta complicado extraer conclusiones certeras, porque los resultados han condicionado enormemente su labor. La sensación inicial es que los donostiarras iban a ser un conjunto más atrevido con su nuevo técnico, a diferencia de lo que sucedió con Imanol, cuya obsesión por no conceder transiciones y mantener la solidez terminó llevando a su equipo a jugar un fútbol plomizo. Sin embargo, la exigencia de la victoria ha llevado a Sergio, sirva de ejemplo el partido ante el Sevilla, a hacer que su equipo juegue mucho en largo y apenas trate de sacar el balón desde abajo.

Durante los primeros encuentros la Real fue valiente, pero la falta de resultados ha llevado a su técnico a optar por un planteamiento más conservador, que le permita defender mejor y conceder menos cuando pierde el balón, un aspecto en el que la marcha de Zubimendi se ha sentido especialmente. La falta de gol, un problema crónico en el equipo txuriurdin, se ha agravado más si cabe este año. Su baja puntuación no se explica sin la gran cantidad de oportunidades erradas, aunque Sergio dejó claro en rueda de prensa que ve el vaso medio lleno. «Lo más importante es la capacidad de generar ocasiones».

Defensa

Álex Remiro (1) sigue siendo el portero titular con Sergio por delante de Marrero (13). Los laterales han sido para Aramburu (2) en la derecha y Sergio Gómez (17) en la izquierda, ya definitivamente asentado en ese puesto después de pasar por varias posiciones el pasado curso. Como alternativas aparecen Odriozola (20), recuperado para la causa, y Ahien Muñoz (3). En el centro de la zaga Zubeldia (5) es intocable, y aunque su acompañante ha sido habitualmente Caleta-Car (16), llegado este verano desde el Olympique de Lyon, el joven Jon Martín (31) jugó ante el Sevilla y dejó mejores sensaciones, por lo que todo apunta a que volverá a ser de la partida frente el Athletic, Aritz Elustondo (6) es la opción restante en esa posición

Medio campo

En el centro del campo Sergio cuenta con muchas opciones para las posiciones de interiores pero pocas para el pivote. Con Yangel Herrera (12) lesionado, el canterano Gorrotxategi (4) es la única posibilidad para ese puesto que durante tanto tiempo ocupó Zubimendi. En los interiores los titulares serán presumiblemente Brais Méndez (23), que suma ya muchos meses alejado de su mejor versión, y Carlos Soler (18), pero hay hasta cinco futbolistas más disponibles. Por un lado, el croata Sučić (24), que ha perdido importancia después de sus polémicas declaraciones, y por otro el ruso Zakharyan (21), ya recuperado de las lesiones que le impidieron tener continuidad el pasado curso, además de tres jugadores de casa como Turrientes (8), Goti (22) y Pablo Marín (28), que al comienzo de la temporada siempre fue titular con Sergio.

Delantera

El regreso de Kubo (14) es una gran noticia para la Real. No solo por la indiscutible calidad del japonés, sino porque sin él Sergio sólo contaba con dos futbolistas para las bandas, Guedes (11) y Barrenetxea (7), posiblemente el mejor jugador de la Real en lo que llevamos de campaña. Para el puesto de delantero, las lesiones de Óskarsson (9) y de Karrikaburu (19) dejan al discutido Umar Sadiq (15) como única alternativa a Oyarzabal (10). El capitán de la Real está posiblemente en el mejor momento de su carrera, y asentado como delantero es fundamental tanto en su club como en la selección.