El derbi acaba con tangana: «Aranburu se ha metido con Valverde y el banquillo»

El derbi no solo dejó goles y la confirmación de que el Athletic está en crisis. También hubo tensión al límite en cuanto concluyó y ... será recordado por la mala imagen que se trasladó. Nada más pitar el árbitro el final, se desató una tangana entre jugadores de la Real Sociedad y del Athletic, con Oihan Sancet y Jon Mikel Aranburu como principales protagonistas.

El rojiblanco, que se encontraba en el banquillo, saltó al césped visiblemente alterado tras lo que los jugadores rojiblancos interpretan como una provocación del rival. Los realistas Mikel Oyarzabal y Álex Remiro trataban de calmar a Sancet, mientras que el segundo entrenador del Athletic, Jon Aspiazu, se interpuso para evitar que el incidente fuera a más. El árbitro, tras unos minutos de tensión, amonestó a ambos futbolistas y dio por cerrado el altercado.

El episodio no terminó ahí. Hubo un incidente en el túnel de vestuarios con Gorka Larrea, responsable de atención al jugador. Las fuentes consultadas por este periódico relatan que tuvo un encontronazo con algún jugador rojiblanco.

En la zona mixta, Yuri Berchiche habló del asunto. «Estaba hablando con el árbitro y de repente he visto que se ha ido y que Oihan estaba discutiendo con Aranburu». Y aquí soltó la carga de profundidad. «Me han dicho que Aranburu se ha debido meter con nuestro entrenador, con Ernesto, y con el banquillo también. Es lo que me han contado. No sé lo que ha pasado. Por eso se ha calentado un poquito el tema».

El lateral izquierdo dijo no saber nada de lo sucedido con Larrera en el túnel de vestuarios. «He estado con él y no me ha dicho nada. He entrado al vestuario muy rápido porque ya sabéis que soy de sangre caliente. Intento contar hasta 10. Me he metido en el vestuario porque no quería que pasara nada», indicó. Luego puso en contexto los incidentes. «Son fruto de la tensión que se vive en un derbi. Los dos equipos no llegábamos en buen momento y necesitábamos los puntos», indicó.

Unos minutos antes que Berchiche habló Valverde, el interpelado por el realista, según el lateral izquierdo rojiblanco. Como es norma en él, el entrenador del Athletic echó agua a la hoguera de la controversia.

«La verdad es que no estaba en campo. He felicitado a Sergio Francisco y luego me he marchado. Es un derbi caliente y nos han marcado en el último minuto. La emoción es mucha en este tipo de partidos y ya está, pero no creo que sea nada importante», zanjó el entrenador del Athletic.

Sin embargo, Sergio Francisco, el entrenador de la Real Sociedad dijo llamativamente que el venezolano es un jugador que se encuentra a gusto en estas situaciones. «No lo he visto. Normalmente soy el primero en entrar al vestuario, pero a Jon Mikel le gusta la fiesta bastante. No sé qué he pasado. Le he preguntado, pero no me ha dado ninguna información. Se ha llevado una amarilla innecesaria porque el partido ya estaba acabado».