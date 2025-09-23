La defensa de Julen Axpe a los jugadores del Athletic: «¿Que Iñaki Williams se hace caca delante del portero? Quien se lo hace es mi hija» El humorista, que hoy narrará el Athletic-Girona en Dazn, sale en defensa de los rojiblancos tras las críticas recibidas por las últimas derrotas

A.M. Martes, 23 de septiembre 2025, 08:41 | Actualizado 08:53h.

Julen Axpe estará esta tarde ante los micrófonos de Dazn para narrar en euskera el Athletic-Girona, que se disputa a partir de las 19 horas en San Mamés. El conocido humorista vasco ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que ofrece un adelanto de lo que será el encuentro de esta noche. «Os tengo que ser sinceros. No sé si voy a poder hacer bien mi trabajo», bromea.

Sus temores tienen su origen en una cuestión muy personal. Acaba de ser padre y eso, dice, le ha vuelto «muy tierno». «Narrar te exige una visión crítica sobre lo que vas viendo...», apunta.

Axpe se pone en la piel del típico aficionado rojiblanco en lo que podría interpretarse como una especie de 'sketch'. «Pero si Iñaki Williams se hace caca delante del portero lo tienes que decir», comenta. «Quien se hace caca es mi hija», responde ya como Axpe. El humorista aprovecha para defender al capitán del Athletic: «Iñaki es un jugador que lo da todo, que no parará hasta recuperar su mejor versión. Si alguien siente los colores es él», expresa.

Axpe también tiene buenas palabras para Maroan, otro de los jugadores que más críticas ha recibido en los últimos días. «Si se cae cuando controla el balón lo tienes que decir», comenta haciéndose pasar de nuevo por un aficionado. «La que se cae es mi hija... Maroan es un joven que lo ha dado todo para cumplir su sueño. Y si ha conseguido llegar hasta Primera, conseguirá mostrar su mejor nivel. Maroan tiene fe».

Quedaba un último dardo para aquellos que centran su crítica en el juego del equipo y minusvaloran al rival. «Me da igual, si lo hacen bien es porque juegan contra el Girona, que este año el equipo de Michel parecen bebés jugando contra adultos», señala antes de elogiar al equipo catalán: «Bebé es mi hija. El Girona está por hacerse. Michel es un entrenador fiel a sus ideas y transmitir esos ideales sin rendirte a las primeras de cambio lleva su tiempo. Así que cuidado, que el potencial de un bebé es infinito».

Antes de despedirse Axpe recomienda a quienes no sean padres 'tirar' del perro para volverse más tierno y no 'explotar' con el fútbol.