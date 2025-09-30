Deco ataca al Athletic por el 'caso Nico': «El Bilbao no es ningún ejemplo»

Alain Mateos Martes, 30 de septiembre 2025, 09:24 | Actualizado 09:33h. Comenta Compartir

El director de fútbol del FC Barcelona, Deco, ha atacado al Athletic en las últimas horas en una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo'. En ella explica su versión sobre lo ocurrido con Nico Williams este verano, cuando se frustró el fichaje y el rojiblanco decidió renovar por el Athletic. «Se habló demasiado, demasiadas tonterías también desde Bilbao», afirma sobre el supuesto cambio en las condiciones del contrato exigidas por el agente Félix Tainta.

Es al representante de Nico a quien señala Deco en todo momento. «Si vas a negociar, dime todo lo que necesites y lo que quieres, y no lo cambies después», explica cuando le preguntan si Tainta y Nico exigieron garantías en la inscripción del futbolista en la Liga. «Nosotros dijimos que no aceptábamos las condiciones que nos ponían porque ningún jugador nos va a condicionar y al final no pasa nada. Dimos un plazo para contestar, no contestaron, siguieron su camino y nosotros el nuestro».

Durante aquellos frenéticos días, el Athletic trasladó a LaLiga y a la Federación que vigilaría con lupa los movimientos económicos del Barcelona. El presidente, Jon Uriarte, y el director general, Jon Berasategi, aprovecharon su visita a Madrid por una cuestión de la Liga femenina para comunicar a ambas entidades que estarían muy atentos al 'fair play' financiero blaugrana.

La noticia causó molestia en Barcelona y Deco se muestra especialmente enfadado cuando le preguntan por este asunto: «Creo que el Bilbao (sic.) no es ningún ejemplo para nada en este sentido». Después del dardo al Athletic, el director de fútbol culé incluso aprovecha para lanzar un 'consejo' a los rojiblancos: «Nosotros no hemos buscado al jugador de ellos, no hemos ido detrás del jugador. Tienen que preocuparse con el agente que ha venido al Barça varias veces a ofrecer al jugador». «Nosotros -afirma- no podemos cabrearnos con otros» clubes por este tipo de movimientos.

Deco pasa página del frustrado fichaje de Nico: «Seguimos adelante, es jugador del Bilbao (sic.), es una situación muy fácil, el agente nos buscó, nos procuró, no se dio y debemos seguir adelante con otros temas más importantes«, expresa. La mano derecha de Laporta en el ámbito deportivo asegura, para terminar, que la prioridad siempre fueron Luis Díaz y Rashford: «Las negociaciones estaban un poco complicadas, nosotros debíamos buscar soluciones. Pero no ha salido lo de Nico y ya está, no pasa nada», concluyó.