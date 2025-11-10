El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nico besa el escudo tras lograr el gol de la victoria. Ignacio Pérez.

Un decisivo Nico admite que se perderá partidos por la pubalgia

El extremo, que sumó su segundo gol esta campaña, desvela que la sufre desde mayo y espera controlarla con el trabajo que hace

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:59

Comenta

Este domingo marcó un golazo que sirvió para que el Athletic llegará al parón de selecciones con una victoria que se antojaba imprescindible y rompiera ... una racha de cuatro partidos sin ganar, entre competición doméstica y Champions. Nico Williams se fue entre dos rivales al borde del área, dribló a un tercero y soltó un zapatazo imparable con la zurda. No veía puerta desde hace casi tres meses cuando fue vital para arrancar la Liga con un triunfo frente al Sevilla. «Estamos muy felices por los tres puntos. Los necesitábamos como el comer», destacó tras ser reconocido como el jugador más valioso del encuentro.

