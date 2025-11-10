Un decisivo Nico admite que se perderá partidos por la pubalgia

Este domingo marcó un golazo que sirvió para que el Athletic llegará al parón de selecciones con una victoria que se antojaba imprescindible y rompiera ... una racha de cuatro partidos sin ganar, entre competición doméstica y Champions. Nico Williams se fue entre dos rivales al borde del área, dribló a un tercero y soltó un zapatazo imparable con la zurda. No veía puerta desde hace casi tres meses cuando fue vital para arrancar la Liga con un triunfo frente al Sevilla. «Estamos muy felices por los tres puntos. Los necesitábamos como el comer», destacó tras ser reconocido como el jugador más valioso del encuentro.

El duelo tuvo un final feliz para los rojiblancos y para el jugador, que esta temporada está alternando luces y sombras por culpa de la pubalgia que sufre. Según desveló, desde el encuentro frente al Manchester en mayo de la campaña pasada. «En verano durante las vacaciones ya realicé un trabajo específico de recuperación». Esta temporada tan solo ha sido titular en seis encuentros y ha salido desde el banquillo en tres, de los diecisiete que lleva disputados el equipo entre ambas competiciones. «Es una lesión muy difícil, y el que la ha sufrido lo sabe», manifestó.

Inicio El extremo explicó que las molestias comenzaron en mayo tras el partido ante el Manchester

Valverde ya descartó entre semana el paso del jugador por el quirófano, y el propio Nico Williams lo ratificó en su comparencia ante los medios de comunicación. «Creo que hay que tener cautela porque los pasos que seguimos son los adecuados». El extremo habló con los servicios médicos del club en junio y decidieron esta estrategia porque la operación «tampoco era la solución definitiva y pensar que en dos meses iba a estar bien. Se podían complicar las cosas como ya se han dado casos», dijo.

Sin embargo, el tratamiento conservador por el que han optado provoca que unos días se levante «de la cama sin dolor y pueda entrenar con normalidad junto a mis compañeros y otras no te puedas ni levantar». Le toca lidiar con esta situación, pero está convencido de que la superará. Realiza dobles sesiones en Lezama en las que incluye ejercicios específicos para tratar de mejorar su dolencia «y conseguir aliviar la zona dañada. Hay que tener paciencia y trabajar», subrayó.

«Crecer como jugador»

Aunque le está costando gestionar lo que está viviendo, Nico también admitió que sobrellevar algo así le ayuda a crecer como jugador y como persona «porque a veces soy muy impaciente». Sin embargo, mentalmente no resulta nada sencillo. «Cuando ves que el equipo no tuvo las victorias que se merece el mes pasado y tú estás en el sofá por la lesión te jode. Por eso quiero trabajar para estar a mi mejor nivel».

El gol que sumó ayer fue un acicate importante para el jugador. «Sinceramente no sé cómo ha salido. Pero da aire. He tenido suerte de marcar. Quiero seguir cogiendo la forma poco a poco ir sumando al equipo». La inyección de confianza fue importante al comprobar que su proceso de recuperación está dando resultados «y espero que lleguen más».

Pero el camino que le espera todavía parece largo y el extremo es consciente de que habrá partidos esta temporada «que me pueda perder». Con esta lesión tampoco puede pensar mucho más allá del día a día. Vive el presente. Por eso cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de estar en el Mundial que tendrá lugar este verano reconoció que le gustaría estar «pero en estos momentos estoy centrado en recuperarme para estar mejor».

El pasado 22 de octubre debutó en la Champions contra el Qarabag. Solo pudo estar 64 minutos sobre el campo y quedó patente que la lesión le estaba impidiendo poder expresarse sobre el césped como le gustaría. Le faltaba la chispa que da la continuidad y su rendimiento no fue el mejor. Tras la conclusión del encuentro empleó las redes sociales para emitir un avisó esperanzador: 'Volveré'.

Operación La descartó en junio porque «tampoco era la solución definitiva» y se podían complicar las cosas

Había estado cerca de un mes sin poder jugar. «Aquí lo que queremos es que salga uno y haga una jugada, se vaya de tres o cuatro y la meta por la escuadra, claro. Eso me encantaría», señaló Ernesto Valverde entonces. Ayer Nico Williams lo hizo, signo evidente de que tenía uno de esos buenos días en los que la pubalgia le dio un respiro.

Llenó sus pulmones de moral para los próximo encuentros. El parón le vendrá bien para seguir con su recuperación y tratar de dominar una dolencia complicada. Como los erá el regreso a la competición del Athletic en el que tendrá que medirse a los tres rivales más fuertes de la Liga –Barcelona, Real Madrid y Atlético– además de visitar al Levante, en la competición doméstica, y comenzar a esclarecer su futuro en Europa. Habrá que ver si lo hace con una versión reconocible de una pieza fundamental como el extremo.