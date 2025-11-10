De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton La joven perla rojiblanca disfrutó de su primera titularidad con el Athletic y sumó poco más de una hora de partido dejando detalles de lujo como una rabona

A. Mateos Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:56

Selton Sued Sánchez (Durango, 2007) disfrutó ayer de su primer partido en San Mamés y, además, lo hizo como titular. Disputó 64 minutos antes de ser sustituido por Unai Gómez y dejó detalles de lujo como una rabona, que impresionó hasta a sus compañeros. Y tras el partido, la joven perla rojiblanca se fue a su barrio a jugar al futbolín y a celebrarlo.

Un chico de barrio. Pocas horas después de debutar con el @AthleticClub en San Mamés, Selton Sánchez, se va a jugar al futbolín con los más jóvenes al Salón de Juegos de Jesús en San Miguel de Basauri, donde reside. Como un domingo cualquiera. 👏 ZORIONAK 🔥 pic.twitter.com/2f5HMdFt5d — Fran Rodríguez (@francantera) November 10, 2025

La historia la desvela el periodista bilbaíno Fran Rodríguez, quien fuera editor de 'Cantera deportiva'. Él ha publicado en su perfil de 'X' las fotos del joven Selton jugando con niños en el salón de juegos de Jesús del barrio de San Miguel, en Basauri. Allí pasó la tarde del domingo después de haberse estrenado en San Mamés.

Selton nació en Durango aunque reside en Basauri desde bien pequeñito. Allí comenzó a dar las primeras patadas a un balón, en los benjamienes del Abaroa, integrado en la estructura de la Unión Deportiva San Miguel. Solo tenía nueve años.

A esa edad el Athletic puso sus ojos en él. Escaló por las diferentes categorías hasta su debut la semana pasada ante el Newcastle. «Sé el jugador que es y que va a ser», avisaba ya Valverde. Su brillo en Inglaterra y este domingo ante el Oviedo ha encandilado a San Mamés, cuya afición ovacionó con un nuevo jugador de futuro. Por eso, señaló tras la victoria liguera haberse «sentido muy arropado por la grada». «Hay que devolver ese cariño. Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima», confesaba.