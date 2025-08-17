El debut soñado de Robert Navarro: marca a los 14 minutos y limpia la bota a Nico Williams

No puede tener queja Robert Navarro. El exjugador de la Real Sociedad y Mallorca fichado esta campaña a coste cero porque acababa contrato se ha ... estrenado en San Mamés. Y lo ha hecho de la mejor manera posible, con el gol del 3-2. Navarro ha saltado al campo en el 67. Catorce minutos después ha entrado al segundo palo. Nico penetraba desde el costado derecho y ha colocado un centro que el atacante ha rematado. Tras botar en el suelo la pelota ha superado a Nyland. Ha sido llegar y besar al santo. Un gran remate para un gran centro. El barcelonés no es un jugador que festeje muchos goles. En sus dos últimos cursos cedido por la Real (en Cádiz y Mallorca) anotó uno en cada club.

Navarro ha celebrado su diana por todo lo alto. Integrado en el vestuario ha querido reconocer a Nico su gran centro con el gesto de arrodillarse ante él y limpiarle una bota. «Estoy muy feliz, ha sido algo espectacular», reconoció Robert Navarro al ser entrevistado al finalizar el encuentro. «El primer gol y la primera victoria, increíble», resumió.

Navarro salió en un momento complicado del encuentro, cuando el Sevilla apretaba y se había metido de nuevo el encuentro con dos goles. «Sí, ellos apretaban mucho, pero hemos tenido la posibilidad de hacer una jugada rápida, donde Iñaki ha enviado un balón a Nico y con la calidad que tiene, se puede esperar lo mejor. Cuando he visto que llegaba el balón solo he pensado en darle lo mejor posible y que fuera dentro», deseó Navarro.

En cuando a su debut en San Mamés indicó que «ya había venido como visitante, pero sentir su apoyo es algo espectacular».