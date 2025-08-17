El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Navarro limpia la bota a Nico en la celebración. Manu Cecilio

El debut soñado de Robert Navarro: marca a los 14 minutos y limpia la bota a Nico Williams

El jugador que se desligó de la Real tras acabar contrato ya ha marcado el mismo números de dianas que la pasada campaña

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:26

No puede tener queja Robert Navarro. El exjugador de la Real Sociedad y Mallorca fichado esta campaña a coste cero porque acababa contrato se ha ... estrenado en San Mamés. Y lo ha hecho de la mejor manera posible, con el gol del 3-2. Navarro ha saltado al campo en el 67. Catorce minutos después ha entrado al segundo palo. Nico penetraba desde el costado derecho y ha colocado un centro que el atacante ha rematado. Tras botar en el suelo la pelota ha superado a Nyland. Ha sido llegar y besar al santo. Un gran remate para un gran centro. El barcelonés no es un jugador que festeje muchos goles. En sus dos últimos cursos cedido por la Real (en Cádiz y Mallorca) anotó uno en cada club.

