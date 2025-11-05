Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del durangotarra

El mediopunta juvenil Selton y el delantero Hierro debutan en medio de la plaga de lesiones y se muestran como dos jugadores con personalidad y ... capaces de brillasNewcastle. En medio de una noche adversa, con el marcador en contra y una plaga de lesiones que obligó a Ernesto Valverde a improvisar en el once, el Athletic al menos encontró una pequeña alegría como consuelo. Selton Sued Sánchez (Durango, 18 años), de padre basauritarra y madre brasileña, y Asier Hierro (Basauri, 20 años) debutaron con el Athletic, en St. James Park, un escenario enorme para una primera vez.

Valverde recurrió a Selton en el minuto 68, con el equipo por detrás en el marcador con un 2-0 y necesitado de imaginación en la posición de mediapunta después de que Mikel Vesga, solución de emergencia, no conectara con Unai Gómez.

Selton entró por Jauregizar y de inmediato Vesga retrasó su posición al mediocentro para dejarle la mediapunta.

No era una noche sencilla para estrenarse. El rival estaba crecido y el Athletic estaba tocado por las bajas y por ceder dos goles en remates de cabeza en solitario. Pero el canterano no se escondió. Pidió la pelota y trató de aportar.

El jugador, con ficha del Basconia, mostró su clarividencia cuando una de las primeras pelotas que tocó la convirtió en un pase interior en el área que Unai Gómez estuvo a punto de rematar a gol. A Valverde le encanta y es probable que se lo quede en el primer equipo.

Hubo un momento de esos que parecen anticipar el futuro. Selton intentó un caño. En una grada rojiblanca decepcionada, y con el marcador sentenciado, se escuchó un cántico inesperado: «¡Selton! ¡Selton!».

«Nos ha dado más claridad», le elogió el entrenador, quien le tiene con entrenamientos con el primer equipo desde hace tres semanas. «No tengo ninguna duda de capacidad que tiene ni del jugador que va a ser. Tiene personalidad para tener el balón y aclarar mucho el juego», ensalzó.

En el minuto 78 apareció un nombre nuevo en el primer equipo: Asier Hierro (Basauri, 20 años). El delantero del filial debutó en sustitución de Unai Gómez, y en apenas un cuarto de hora firmó una actuación con personalidad. Le dio tiempo a hacer dos remates, uno de cabeza desviado y otro con el pie cruzado desviado por un defensa.

Al acabar el partido se acercó a la banda, en donde le esperaba su familia. Hubo abrazos y lágrimas de emoción.

El entrenador también le felicitó. «Es un delantero centro típico, de ir a los espacios, de ir de cabeza, de pelearse con todos. Ha entrado muy bien al partido y ha tenido opciones».

¿Qué será de ellos en los próximos días. «Estamos encantados con ellos. Están ahí a las puertas de tener continuidad. Selton es seguro que se queda (para el domingo) y Hierro es probable que también», indicó Valverde.

Hierro sacó provecho de la racha de problemas en el puesto de delantero centro. Los problemas médicos se acumulan en el Athletic. Ninguno de los cuatro jugadores que pueden ser alineados en esta posición estaba disponible para el crucial partido de Newcastle.

El último en caer en la plaga de problemas físicos fue Gorka Guruzeta, con un «síndrome gripal con afectación gastrointestinal». Las fuentes consultadas por EL CORREO mantienen que el atacante pasó una mala noche, pero que a primera hora parecía encontrarse mejor. Sin embargo, después de comer su situación se agravó con vómitos incluidos. De hecho, ni siquiera pudo acudir al campo.

La situación en el puesto de nueve era crítica: Guruzeta con gripe, Maroan acaba de ser operado e Iñaki Williams continúa lesionado. Gorka Izeta, que podría tener su momento, no está inscrito en la lista UEFA, por lo que ni siquiera viajó.

Ante este escenario, Valverde se vio obligado a improvisar y colocó a in Unai Gómez que brilló y se acostumbra a ser el jugador para todo con Valverde.