Selton disputa un balón en Newcastle. Athletic Club

Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del durangotarra

El debut de los dos canteranos fue una pequeña alegría en una noche aciaga

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Newcastle

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:53

El mediopunta juvenil Selton y el delantero Hierro debutan en medio de la plaga de lesiones y se muestran como dos jugadores con personalidad y ... capaces de brillasNewcastle. En medio de una noche adversa, con el marcador en contra y una plaga de lesiones que obligó a Ernesto Valverde a improvisar en el once, el Athletic al menos encontró una pequeña alegría como consuelo. Selton Sued Sánchez (Durango, 18 años), de padre basauritarra y madre brasileña, y Asier Hierro (Basauri, 20 años) debutaron con el Athletic, en St. James Park, un escenario enorme para una primera vez.

