El United no permitirá a los aficionados del Athletic entrar a Old Trafford con mochilas grandes Ibaigane informa de los datos prácticos para los hinchas bilbaínos que se desplacen a la ciudad británica

Juanma Mallo Lunes, 5 de mayo 2025, 13:29 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

El Athletic ha publicado este lunes una guía para los aficionados que viajen a Manchester este jueves. Además de recordar el punto de encuentro y la mejor forma para llegar a Old Trafford, ofrece una lista de los objetos que el United permite o prohíbe introducir a su estadio. Subraya, en ese sentido, que no se dejará acceder «con objetos voluminosos, paraguas no plegables, mochilas grandes (máximo 20 cm x 15 cm x 5cm), »objetos inflamables como alcohol o bengalas o cualquier tipo de elemento que la seguridad considere que pueda afectar a la seguridad de los espectadores«. Tampoco se podrá usar »megáfonos, bombos y palos de bandera dentro del estadio«.

ℹ️ Información de interés para los más de 3.000 athleticzales que viajarán a Manchester.



📌 El punto de encuentro para la afición zurigorri será Shambles Square. #MUFCAthletic #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) May 5, 2025

Más de 3.000 aficionados, según el Athletic, acudirán este jueves a Manchester. Ibaigane contaba con algo más de 3.700 entradas para el duelo de vuelta de semifinales de la Europa League que arrancará a las nueve de la noche en Bilbao (una hora menos en Inglaterra).

Como ya ocurrió en Roma y en Glasgow, las autoridades británicas han recomendado un lugar como punto de encuentro de los hinchas. Es Shambles Square, la misma plaza que tomaron los 8.000 aficionados rojiblancos en aquel encuentro memorable de 2012 y que ahora esperan que también sea inolvidable con una remontada. También los hinchas de la Real estuvieron ahí en marzo. «Cuenta con una gran variedad de restaurantes, bares e incluso un centro comercial cercano», expone Ibaigane.

¿Y cómo se va a Old Trafford? «La mejor manera es coger el tranvía en la estación de Exchange Square, ubicada junto a Shambles Square, en dirección a Trafford Bar. La duración aproximada del trayecto es de 15 de minutos. El servicio de tranvía funcionará tanto para la ida como para la vuelta desde el estadio», explica el Athletic. Eso sí, quizá se organice una kalejira, igual que en Glasgosw, cuando casi todos los hinchas 'tomaron' la ciudad para animar a los vizcaínos.

La entrada al campo se realizará por la puerta E30, localizada en el córner Sur-Este. «Los tornos abrirán dos horas antes del inicio del partido. El acceso al campo consistirá en la verificación visual de la entrada, cacheos y lectura de la entrada en torno».

El Athletic tiene que remontar el 0-3 que le metió el United en la ida el pasado jueves. Aunque resulta muy complicado, la afición espera que se produzca la remontada y más si llegan a tiempo para el duelo dos jugadores clave como Sancet y Nico Williams. Txingurri no los descartó tras el duelo contra la Real.