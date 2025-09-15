Así deben acceder los aficionados del Athletic a San Mamés en el partido de Champions contra el Arsenal El club publica una serie de recomendaciones para entrar en el estadio bilbaíno

Juanma Mallo Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:43

Con motivo del encuentro que se disputará este martes en San Mamés (18:45 horas), el estreno de la Liga de Campeones contra el Arsenal, y ante la previsión de una alta afluencia de público, el Athletic ha informado de una serie de recomendaciones importantes en cuanto a los flujos de tránsito y accesos al estadio.

Las puertas de San Mamés se abrirán a las 17:15 horas, una hora y media antes del inicio del partido. Se recomienda que el acceso se realice con la mayor antelación posible para evitar aglomeraciones de última hora. Además, en línea con las recomendaciones del Ayuntamiento de Bilbao y del Gobierno vasco, se pide que el desplazamiento a San Mamés se realice preferentemente a pie o en transporte público.

Acceso de peatones a San Mamés

Para quienes acudan caminando o en trasporte público, las vías principales de entrada serán:

Calle Licenciado Poza: al llegar a la explanada de San Mamés, el acceso directo a la misma estará desviado mínimamente, por lo que se deberá girar a la izquierda y recorrer unos metros por la Calle Briñas para acceder a la explanada.

Alameda de Urquijo: acceso directo habilitado.

Calle Simón Bolívar: enlazando con Zunzunegui y descendiendo por las escaleras de Ingenieros o bajando por Avenida Sabino Arana y cogiendo Pozas.

Avenida Juan Antonio Zunzunegui: bajando por las escaleras de Ingenieros.

Accesos restringidos

Es importante tener en cuenta que la Avenida Sabino Arana (entre la plaza de Sagrado Corazón y la calle Felipe Serrate) y la propia calle Felipe Serrate (entre Sabino Arana y la puerta 19 de San Mamés) estarán reservadas para la afición visitante, por lo que no se podrá acceder por esa zona.

Quienes lleguen por el puente de Euskalduna podrán alcanzar la plaza de Sagrado Corazón por el lado del parque, pero no podrán subir por Sabino Arana. En su lugar, deberán desviarse por Gran Vía y continuar por María Díaz de Haro, para desde ahí tomar la calle Licenciado Poza o Urquijo, según les convenga.

Acceso a las puertas de entrada en el sentido de las agujas del reloj.

Los accesos a las puertas del estadio seguirán el sentido de las agujas del reloj. Las puertas 23, 24, 25 y 26, situadas en la parte frontal de la explanada, serán accesibles directamente tras entrar por Pozas-Briñas o Urquijo.

A continuación, se encuentran las puertas 1 a 13, a las que se accederá de la forma habitual por el Paseo Rafael Moreno 'Pitxitxi'.

Por último, para evitar las acumulaciones de otros partidos en la zona posterior a taquillas (puertas 7 a 13), el público que se dirija a las puertas comprendidas entre la 14 y la 20 se le recomendará descender las escaleras que bajan del Paseo Pitxitxi al Camino de la Ventosa y, desde ahí, rodear ligeramente el estadio hasta alcanzar el lateral donde se encuentran las puertas 14 - 20.

Recomendación final

El Athletic solicita la máxima colaboración de su afición para garantizar una entrada fluida y segura. Es fundamental acudir con más tiempo del habitual, mantener la calma durante los accesos y seguir en todo momento las indicaciones del personal de organización y seguridad. Recordamos que si una persona accede a la explanada y necesita entrar por alguna de las puertas laterales o traseras, deberá rodear el estadio por la izquierda, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, ya que no podrá desplazarse directamente hacia la derecha (calle Felipe Serrate).