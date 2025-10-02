Los datos del 'superordenador' de Opta sobre el Athletic en Champions que invitan al optimismo Los rojiblancos marchan antepenúltimos en la fase Liga tras cosechar dos derrotas y sumar seis goles en contra y uno solo a favor

La clasificación de la fase Liga de la Champions League tras las dos primeras jornadas disputadas deja al Athletic en una situación complicada. Además de las dos derrotas cosechadas, el cuadro de Valverde presenta un balance de seis goles en contra y uno solo a favor... lo que le relega a la antepenúltima posición de la tabla (34) solo por delante del Ajax y el Kairat kazajo. Estos dos últimos tienen un balance goleador aún peor que el de los rojiblancos, con -6 y -8 respectivamente.

Hasta ahí la parte negativa, que no es poca. La Inteligencia Artificial del 'superordenador' de Opta hace un análisis jornada tras jornada de los partidos de todos los equipos y genera resultados imaginarios que se hubiesen podido dar teniendo en cuenta datos como las ocasiones generadas y recibidas, los goles marcados según el número de disparos realizados, etc. Y la actual posición del Athletic en la tabla no refleja el juego de los de Valverde.

Según el 'superordenador' de Opta, los rojiblancos deberían ocupar la posición 27 de la tabla, a solo tres posiciones de play-offs. La diferencia entre esta tabla virtual y la real está en los goles encajados. El Athletic encajó dos tantos en San Mamés ante el Arsenal y otros cuatro anoche en Dortmund, pero el 'superordenador' de Opta estima que, en función de las ocasiones recibidas por el cuadro rojiblanco, solo debieron ser dos goles... tres como mucho. Esa diferencia de goles tan abismal es la que debe invitar al Athletic a ser optimista. En cuanto a la producción ofensiva, la IA de Opta no le regala nada a los de Valverde. Llevan un gol a favor, el de ayer en Dortmund, y no merecen mucho más (1,3 goles esperados). Según el balance global de esta tabla virtual, el Athletic debería llevar 1,8 puntos a esta altura de la competición. Sin embargo, el casillero está a cero.

Más desilusionante para los intereses rojiblancos resulta la última predicción del 'superordenador'. Opta predice que el Athletic finalizará la fase Liga en trigésimo tercera posición con seis o siete puntos. Según la IA, los de Valverde se quedarían a escasos tres puntos de alcanzar los play-offs de la Champions League. Tras las dos primeras derrotas, el porcentaje del Athletic para alcanzar la siguiente ronda sería de un 20,82%.

Clasificación esperada tras las dos primeras jornadas

Predicción de la clasificación final

Hace un mes, a comienzos de septiembre y cuando aún no había comenzado la Champions, el modelo predictivo de Opta ya indicaba que el Athletic sufriría hasta el final para alcanzar la siguiente ronda. En aquel momento, la IA de esta conocida página de estadísticas predijo que los rojiblancos acabarían la fase Liga en la posición 24, la última que otorga un billete para los play-offs.