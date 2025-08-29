El curioso dato que hace soñar a la afición del Athletic en la Champions Más de un aficionado ha caído en una coincidencia que ha deparado el sorteo de la fase Liga para los rojiblancos

G. C. Viernes, 29 de agosto 2025, 09:28 Comenta Compartir

Los sorteos suelen ser caprichosos. Y no son pocos los aficionados que creen guiños del destino en la suerte que han deparado los bombos. Cómo no, algunos aficionados del Athletic han rebuscado en el calendario que supone la vuelta a la Champions para los rojiblancos. Un camino exigente en la fase Liga para acceder a las eliminatorias, pero que más de uno ya le ha sacado un dato curioso para dar esperanza a la hinchada athleticzale de llegar a una hipotética final. Algo casi impensable viendo los rivales de la competición más exigente del mundo, pero no imposible.

Pues bien, el dato de la esperanza tiene que ver con un patrón. La última vez que en una competición continental el PSG y Sporting de Portugal pisaron San Mamés, el Athletic alcanzó una final europea. Fue la de la Europa League en 2012, en la que cayeron ante el Atlético de Madrid de Simeone. Un dato que apuntaba la cuenta AthleticXtra en 'X', antes Twitter, y que ha generado numerosas reacciones.

En aquella temporada, la suerte emparejó al Athletic y el Paris Saint Germain en el mismo grupo, el F. El choque en San Mamés se saldó con victoria rojiblanca (2-0) gracias a los goles de Gabilondo y Susaeta. Y la vuelta, con derrota por 4-2 en el Parque de los Príncipes. El triunfo fue insuficiente para los parisinos, que cayeron eliminados.

El duelo ante los portugueses fue precisamente en el cruce de semifinales. El Athletic remontó en San Mamés (3-1) el marcador adverso (2-1) cosechado en tierras lisboetas gracias a los goles de Susaeta, Ibai Gómez y Llorente. El gol del atacante de Rincón de Soto en el minuto 88, cuando el cruce parecía abocado a la prórroga, desató la euforia en La Catedral.