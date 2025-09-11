La curiosa anécdota que recuerda Carlos Martínez de la primera vez que narró al Athletic Ocurrió en el verano de 1990. Era el estreno de Canal Plus en España y los rojiblancos fueron los primeros en aparecer en la televisión privada

A.M. Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:06 Comenta Compartir

Carlos Martínez es la voz del fútbol español. Lleva 35 años narrando partidos y esta temporada no faltará a su cita con los suscriptores de Movistar Plus, la televisión que posee parte de los derechos audiovisuales de LaLiga.

El comunicador recuerda en una entrevista con el diario 'Marca' su primera vez delante de un micrófono en el Plus. Fue el 19 de agosto de 1990 en el trofeo Colombino, que se celebra en Huelva. Martínez tuvo que asumir la narración de forma precipitada debido a los problemas burocráticos que impidieron la llegada del mítico José Ángel de la Casa a la recién creada cadena de pago privada.

El primer partido que se retransmitió y se vio por aquel canal fue el Recre-Athletic, que saldó con victoria rojiblanca. Aunque la idea inicial no era esa. «La gente a lo mejor no sabe que el primer partido no lo emitimos. Lo trabajamos como si fuera a emitirse, pero había tanto miedo a que aquello no saliera bien que no se emitió. Se emitió el segundo, porque era un día que había dos seguidos, un Atlético-Betis y un Recreativo-Athletic», desvela Martínez.

En este último encuentro marcó Txingurri Valverde de cabeza. Un hecho que sorprendió al propio narrador: «Recuerdo, por ejemplo, y eso sí que es anecdótico, que el primer gol que se cantó en el Plus fue un gol del Txingurri Valverde de cabeza, que creo que no marcó ninguno más en toda su carrera».

La trayectoria de Carlos Martínez como narrador de partidos de fútbol comenzó con un partido del Athletic. Casualidad o no, el periodista siempre ha tenido un gran afecto por la entidad rojiblanca y disfruta cada vez que regresa a San Mamés: «El Athetic se puede permitir el lujo de tener un estadio mavillosamente moderno a la altura de cualquiera en el mundo, con una afición que llena gradas a reventar, que hace un clima durante ese partido que ayuda al equipo a pasar la eliminatoria para llegar a una final».

Temas

Audiencias