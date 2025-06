Así ha cuidado Bóveda a los cedidos del Athletic: sesiones de vídeo y llamadas semanales

La primera función de Mikel González, hoy director de Fútbol en el Athletic, fue la de atender a los cedidos que el club tenía fuera. ... En aquella temporada 2022-23, en esa condición estaban Imanol García de Albéniz y el centrocampista Peru Nolaskoain (Eibar), el mediocentro Beñat Prados y el extremo Nico Serrano (Mirandés), el lateral Álex Petxarroman (Andorra) y el delantero Juan Artola (Burgos).

El ascenso de González al puesto de máxima responsabilidad en la dirección deportiva provocó que hubiera que fichar un sustituto. Desde octubre de 2022 el nuevo director de desarrollo deportivo y cesiones fue Eneko Bóveda, al que el club ha ascendido tres años después al puesto de director de Lezama.

El objetivo de las cesiones para el Athletic es que los futbolistas se formen para volver como mejores jugadores de lo que eran al irse. Bóveda comenzó a aplicar con los cedidos una idea novedosa: hacer sesiones de vídeo con ellos. Era un paso adelante. Mantenía cada treinta días una con cada jugador. Son citas en las que sólo se abordaban cuestiones técnico-tácticas.

Sus clubes de destino estaban al tanto y dieron su consentimiento. Al fin y al cabo, Bóveda no buscaba suplantar el papel de sus entrenadores, los únicos facultados, como no podía ser de otra forma, para indicarles cómo debían jugar. De hecho, para separar los planos, Bóveda no se reunía con los jugadores en sus ciudades deportivas.

En las sesiones de vídeo que organizaba con los cedidos, Bóveda analizaba con ellos sus partidos, su respuesta a situaciones en el terreno que les pedían sus entrenadores y les ofrecía mejoras.

No se quedaba ahí. Mantuvo contacto telefónico o presencial con cada uno de sus jugadores después de sus partidos, algo que se sigue haciendo. Es además habitual que González o Bóveda vayan a verles jugar en directo. Sin ir más lejos, el primero estuvo el pasado domingo en el Racing-Granada para ver de cerca al mediocentro Unai Vencedor.