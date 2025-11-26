El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jauregizar, quien entró en la segunda parte por Ruiz de Galarreta, pelea por un balón con el defensa del Slavia Zima. EFE

Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions

Champions ·

Se encomienda a un milagro en el que debería ganar al menos dos de los tres partidos que quedan y empatar otro para soñar con el Top24

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:03

El Athletic tendrá que rozar la perfección en las tres últimas jornadas de la fase de liga de la Champions para meterse entre los 24 ... mejores y jugar la eliminatoria de los dieciseisavos de final, ronda de la que quedarán exentos los ocho primeros de la clasificación. Una victoria en Praga hubiese abonado el terreno para una escalada hacia la parte noble de la tabla, llena de aspirantes, pero el empate a nada cosechado en el Fortuna Arena obliga a los rojiblancos a obrar algo parecido a un milagro para seguir con vida en la mejor competición de clubes del mundo. ¿Qué tendrían que hacer? Ganar al menos dos de los tres encuentros que quedan y empatar otro ante PSG, Atalanta y Sporting de Portugal, aunque esto tampoco sería una garantía y habría que tirar de calculadoras y 'averages'. Lo que otorgaría el pase sería el pleno de triunfos, algo complicado de imaginar visto el momento del equipo, la entidad de los próximos contrarios y el nivel actual del fútbol bilbaíno.

