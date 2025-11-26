Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions

El Athletic tendrá que rozar la perfección en las tres últimas jornadas de la fase de liga de la Champions para meterse entre los 24 ... mejores y jugar la eliminatoria de los dieciseisavos de final, ronda de la que quedarán exentos los ocho primeros de la clasificación. Una victoria en Praga hubiese abonado el terreno para una escalada hacia la parte noble de la tabla, llena de aspirantes, pero el empate a nada cosechado en el Fortuna Arena obliga a los rojiblancos a obrar algo parecido a un milagro para seguir con vida en la mejor competición de clubes del mundo. ¿Qué tendrían que hacer? Ganar al menos dos de los tres encuentros que quedan y empatar otro ante PSG, Atalanta y Sporting de Portugal, aunque esto tampoco sería una garantía y habría que tirar de calculadoras y 'averages'. Lo que otorgaría el pase sería el pleno de triunfos, algo complicado de imaginar visto el momento del equipo, la entidad de los próximos contrarios y el nivel actual del fútbol bilbaíno.

Vaya por delante que el equipo lleva sin ganar lejos de casa desde agosto, hace justo tres meses, cuando se impuso al Betis. No hay manera de sumar de tres en tres a domicilio con cierta regularidad, condición indispensable si uno piensa en continuar en Europa junto a los mejores. De hecho, el Athletic solo ha superado al Qarabag en la Champions –lo hizo en San Mamés– y ha perdido con Arsenal, Borussia Dortmund y Newcastle, y ha empatado con el Slavia. Cuatro puntos de los 15 posibles obligan a una remontada de muchos quilates para meterse entre los 24 primeros. Es verdad que dos de los tres choques que quedan serán en La Catedral, donde todo es posible, aunque mucho tendrán que jugar los de Valverde para superar el corte.

Lo que queda al Athletic Recibirá al PSG (10 de diciembre) y al Sporting de Portugal (28 de enero), y visitará al Atalanta (21 de enero)

Si se echa un vistazo a la pasada edición de la Champions, el corte al término de la octava jornada estuvo en los 11 puntos sumados por el City, Sporting de Portugal y Brujas, pero el Dinamo Zagreb también alcanzó esta cifra y sin embargo se quedó fuera por la diferencia de goles. De ahí que los rojiblancos necesitarían ganar los tres duelos que les quedan para asegurar su presencia en la ronda de los dieciseisavos de final sin mirar al resto. En el mejor de los casos, de acuerdo con los demás los resultados, un par de triunfos y un empate podrían abrir las puertas de las eliminatorias, algo que ahora mismo es una incógnita.

Tres montañas que escalar

Después de la igualada en Praga, indigesta por las cuatro ocasiones clarísimas desperdiciadas entre Sancet (una) y Robert Navarro (tres), el Athletic tiene cuatro puntos y marcha en el puesto 28. Y la quinta jornada se completa este miércoles con otros nueve enfrentamientos. La primera 'final' que jugarán los rojiblancos será el 10 de diciembre contra el vigente campeón, el PSG, que se mide esta noche al Tottenham. Una derrota ante los parisinos significaría despedirse del torneo. En el caso de ganar, el sueño seguiría vivo y habría que ir a por más en el campo del Atalanta (21 de enero) antes de clausurar la liga en San Mamés contra el Sporting (28 de enero).

Resulta complicado visualizar una remontada de semejante calibre por el estado actual del fútbol rojiblanco, lastrado entre otras cosas por su grave problema de efectividad. Con el de anoche son nueve los partidos en los que el equipo se ha quedado sin marcar de un total de 18, es decir, la mitad de los disputados entre la Liga y la Champions. Ahora bien, aún quedan balas en la recámara y toca gastarlas con precisión.