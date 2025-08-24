Cuenta atrás con Laporte: el Al-Nassr y el central esperan un trato la próxima semana

La cuenta atrás para el regreso de de Aymeric Laporte (Agen, Francia, en mayo cumplió 31 años) ya está en marcha. Quedan ocho días hasta ... que el lunes 1 de septiembre se cierre a las 23.59 horas el mercado de fichajes. ¿Dará tiempo a cerrar las negociaciones entre el central y el Al-Nassr para que regrese al Athletic? Las dos partes confían en que así será porque a ambas les interesa un trato sobre la salida del defensa internacional. El club rojiblanco observa los acontecimientos desde la barrera, pero con tranquilidad, convencido de que Ernesto Valverde tendrá a última hora el refuerzo por el que tanto suspira.

El Al-Nassr perdió ayer a penaltis (2-2 en los 90 minutos) la final de Supercopa saudí ante el Al-Ahli de Benzema. Laporte no estaba entre los jugadores convocados que viajaron a Hong Kong, donde se disputó el torneo. Los saudíes regresaron a Riad tras la final.

Una vez en su capital, los dirigentes pretenden dar el impulso final a las negociaciones para que salga Laporte. Las previsiones con las que trabaja el Athletic es que el acuerdo no tenga que esperar a los últimos momentos del mercado y que, por tanto, se resuelva la semana que arranca mañana.

De hecho, el club rojiblanco ni siquiera ha buscado alternativas en el mercado. Descartó negociar con el Celta para quedarse con Unai Núñez pese a su buen rendimiento y ha descartado sondear otras opciones como César Azpilicueta (sin equipo tras acabar contra con el Atlético Madrid) o David García (Al-Rayyan de Catar).

Laporte firmó tres años de contrato con el Al-Nassr, que pagó 27 millones de traspaso al Manchester City y que abona 25 millones al central por curso.

Llegar a un acuerdo

El central se quiere ir y el Al-Nassr que se vaya. Hasta aquí llega el acuerdo entre ambas partes. Ahora hay que llegar a un acuerdo sobre las condiciones de su salida, asunto que se negocia desde hace semanas y que en los próximos días se resolverá.

El cierre del mercado se acerca y a las dos partes les llegan las prisas. Laporte tiene claro que desea abandonar la Saudi Pro League tras disputar 69 partidos con nueve goles en su haber y una asistencia en dos temporadas y que su destino en Europa debe ser el Athletic, como indicó este periódico el 3 de junio cuando reveló en exclusiva que la dirección deportiva del club rojiblanco había decidido abrir negociaciones para recuperarle.

A partir de ahí, el de Agen no ha querido escuchar ninguna de las propuestas de otros clubes que le han llegado. El Aston Villa, en el mercado de invierno, fue el primero en dirigirse a él. En este de verano lo han intentado el Villarreal de su exentrenador Marcelino García Toral, el Olympique Marsella, Nápoles, Como y Bayer Leverkusen. A todos ellos han dicho no el jugador. Laporte quiere regresar al Athletic y hacerlo ya, por lo que le urge llegar a un trato.

«Siempre que sea aportando, me encantaría volver al Athletic. Lo que no quiero es hacerlo sin estar en condiciones de aportar y ser un peso muerto. Si ellos me dan esa opción, pero no me veo en condiciones, no volvería. Pero si me veo bien y ellos apuestan por mí, obviamente sería un honor para mí volver. No quiero ir a jubilarme, sino a aportar», indicó el central en octubre de 2023 en una entrevista con este periódico.

Además de volver al Athletic, Laporte quiere sentirse importante en el club y reivindicarse de cara a participar con España en el Mundial'2026.

Los problemas del club

Su club tiene flancos débiles en las conversaciones. El Al-Nassr asume que su situación es delicada por su discutible comportamiento con el jugador. Le dejaron fuera de la concentración de pretemporada en Austria y su entrenador, el portugués Jorge Jesus, dijo en público en dos ocasiones que no contaba con él.

Intentaron corregir su error al reclutarle para incorporarse a la última parte de la pretemporada, en el Sur de Portugal. Tampoco ha sido convocado para la Supercopa de Arabia Saudí.

El club saudí necesita darle salida. Las normas de su Liga permiten tener ocho extranjeros mayores de 20 años y dos menores de esa edad. En estos momentos en la primera categoría hay diez jugadores. Además de Laporte, están Iñigo Martínez, Cristiano Ronaldo, Simakan, Brozovic, Bento, Otavio, Mane, Joao Félix y Coman, recién fichado del Bayern Múnich. Por tanto, sobran dos. Otavio también se ha quedado en Arabia y que, por tanto, será el otro que saldrá. Quedarse con jugadores sin ficha podría colocar al club ante problemas con la FIFA.