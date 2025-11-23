El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cuchicheos, palmaditas... Así vivieron Nico y Lamine el Barça-Athletic

Amigos íntimos, las dos estrellas de la Roja se reencontraron en el nuevo Spotify Camp Nou

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:34

Nico Williams y Lamine Yamal se reencontraron este sábado en el duelo entre Barça y Athletic y volvieron a hacer gala de su estrecha amistad. De sobra es conocida la estupenda relación que existe entre los dos jóvenes futbolistas. Estrellas de sus equipos y de La Roja, siempre que están juntos se hacen bromas, vaciles... Tampoco suelen faltar los bailes con música de sus artistas preferidos, juegos -el 'piedra, papel o tijera, es habitual entre ellos- e, incluso, los piques sanos.

El duelo entre blaugranas y rojiblancos, que se saldó con un contundente 4-0 a favor de los locales, dejó momentos curiosos entre ambos futbolistas. Lo vivieron de forma muy diferente -Lamine vio cómo su equipo salía victorioso una vez más mientras Nico tuvo que digerir una severa derrota e, incluso, escuchar una gran pitada contra él-, pero los gestos cómplices se sucedieron. Hubo palmaditas, abrazos, cuchicheos...

En sus perfiles de Instagram no han publicado ninguna imagen juntos, pero durante el encuentro la buena sintonía entre ambos quedó, una vez más, patente.

El menor de los hermanos y el delantero del Barça mantienen una relación muy estrecha, sobre todo, desde que en septiembre de 2023, coincidieron por primera vez en una convocatoria de la Selección. Después, ambos formaron parte del equipo que se alzó con la Eurocopa y fortalecieron todavía más sus lazos. Cabe recordar que incluso se han ido juntos de vacaciones en alguna ocasión.

