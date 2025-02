A la cuarta va la vencida: el Athletic por fin le mete un penalti a Gazzaniga

«¿Quien va a tirar un penalti si nos lo pitan? Lo único seguro es que no seré yo», esquivó este sábado Ernesto Valverde sobre el césped de San Mamés cuando se le recordó la esperpéntica situación que vivió el Athletic ante el Girona en ... la ida.

Aquella increíble tarde su equipo falló tres penaltis. Todos los detuvo Gazzaniga. El primero a Berenguer, el segundo a Iñaki Williams y el tercero a Herrera, quien repitió el que acababa de errar su compañero.

En el minuto 38 el Athletic se ha encontrado con otro penalti ante el Girona. Jauregizar ha robado un balón en el área y Miguel le ha pisado. El árbitro Sánchez Martínez no ha apreciado la infracción y el juego ha continuado. Trujillo Suárez desde el VAR le ha recomendado que revisara la jugada.

Lo ha hecho y ha señalado penalti. Antes siquiera de que decidiera, Iñaki Williams cogió la pelota y se dirigió con ella al punto de penalti. ¿Iba a lanzar tras su error en Montilivi?

Aquel día se echó la culpa: «Me siento el máximo responsable porque si hubiera metido mi penalti hubiéramos ganado». Y añadió una sentida protesta. «No se pueden fallar tres penaltis en Primera».

No lanzó. Lo que hizo fue proteger el punto de penalti a la espera del elegido. Fue Sancet. En la ida no disparó porque Berenguer pidió lanzar el primero porque se sentía con confianza. El navarro se retiró lesionado y no pudo lanzar el segundo y tercero.

Disparó con potencia. El portero del Girona adivinó la intención, pero no pudo hacer nada. Sancet es un lanzador fiable desde los once metros. Ha marcado cuatro de los cinco que ha lanzado.

Así empezó una tarde inolvidable para Sancet. Ha anotado el penalti y otras dos dianas más. Una al filo del descanso y la otra en el minuto 78 para sentenciar el triunfo de los bilbaínos.