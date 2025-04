La pelea por la cuarta plaza

E. C.

Comenta Compartir

Ay, Marcelino, Marcelino. Tenías que ser tú el que se ponga a rebufo. Y es que lo que hace unos meses parecía tan lejano, poquito ... a poquito está ya encima. El Athletic se juega el acceso a la Champions y a la Supercopa, por lo que no es un buen momento para venirse abajo. Y el hecho de tener que visitar Villarreal tampoco viene bien, realmente no es el mejor contrario ahora mismo. El técnico asturiano ha conseguido poner firme al submarino amarillo y la pelea por el cuarto puesto ya está servida. No solo son tres puntos, son tres puntos directos de los que duele perder ya que el Villarreal tiene todavía un partido pendiente y con dos victorias daría alcance al club rojiblanco.

El partido frente a Osasuna dejó muchas dudas y apatía y, en cambio, los de García Toral consiguieron la pasada jornada una importante victoria en Getafe con acciones destacadas de jugadores poco habituales que le piden minutos. Los leones también tienen que recuperar su estilo, pelear por un puesto europeo, salir a morder y a darlo todo. La recta final es lo que tiene, ahora los fallos penalizan demasiado como para andarse con dudas. El calendario aprieta, la semana que viene vuelve la competición europea, y en Liga hay que dejar los deberes hechos. Mejor ahora y así evitar los nervios finales. Ojo también al Betis, que a última hora se suma a la fiesta. Si en algún momento hemos llegado a pensar que este final de temporada iba a ser mucho más tranquilo que los anteriores, pues empieza la competencia directa y cercana. El Athletic debe salir a imponer su juego, su estilo, a dominar, a tener la posesión que es lo que sabe hacer. El físico ya pesa pero ir a por cada partido es necesario. Y además del empuje global, Valverde necesita un detalle de Nico, de Berenguer, una galopada de Iñaki, la presencia de Sancet para regalarnos un giro encarando a gol. Un detalle especial de quien quiera seguir sumando en esta apasionante temporada. Valverde y Marcelino, duelo de grandes entrenadores con corazón rojiblanco.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión