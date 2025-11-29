Así ha crecido la búsqueda de figuras en Lezama: el doble de ojeadores y 7.500 partidos al año

La cantera es el corazón del Athletic. Por tanto, es fundamental para el club tener capacidad para encontrar jóvenes talentos en el territorio que le ... alimenta. Las mejorías se suceden. La anterior dirección deportiva implantó una app en el móvil para ojeadores y basaba su captación en tres niveles.

En el primero se apuntaban los nombres de los jugadores que llamaban la atención de los ojeadores. El segundo nivel analiza en profundidad al futbolistas interesante en aspectos técnicos, físicos y tácticos. El último va más allá y le chequea en función de las habilidades en su puesto.

Los números revelan la importancia que el Athletic otorga a la captación de talento. En cumplimiento de una de las líneas estratégicas del programa AC Aurrera, la entidad ha dado un salto cualitativo en la identificación de jóvenes promesas. El departamento de scouting ha pasado de 11 a 22 ojeadores, según datos facilitados en 2023 por Mikel González, director de Fútbol.

El presidente, Jon Uriarte, añadió ese mismo año ante los compromisarios que «se ha creado un equipo específico dentro de Gipuzkoa, que es algo que no teníamos, y también se han hecho fichajes de ojeadores específicos en Navarra y en Araba». Este trabajo exige método y una vigilancia constante. El equipo de formación del club batió registros en la campaña 2023-24, la última de la que se han facilitado datos.

Más de 6.500 partidos de fútbol masculino y más de 1.000 en categoría femenina fueron analizados en busca de promesas. Repartidos entre 22 ojeadores, da una media de 340 para cada uno de ellos, casi uno al día. Del total de encuentros masculinos controlados, 3.100 se disputaron en Bizkaia. Gipuzkoa e Iparralde aportaron 1.900 duelos, un volumen que subraya la creciente relevancia de la región francesa en la que el Athletic desarrolla una ambiciosa política de captación y en donde ha pasado de un club convenido a once.

Navarra sumó 1.139 encuentros analizados, mientras que Álava aportó 383. En 2023, Ibaigane llevó a cabo un exhaustivo seguimiento de 23.500 futbolistas de categoría benjamín a juvenil. La entidad resaltó que eso supone mantener un control monitorizado del 100% del fútbol semiprofesional, lo que significa una radiografía precisa de su ecosistema.