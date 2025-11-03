El corte inglés del Athletic pide una sutura

Robert Basic Bilbao Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:39 Comenta Compartir

El Athletic jugó por primera vez en Inglaterra el 6 de febrero de 1957, la segunda entrega del 'partido de la nieve'. Perdió 3-0 y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de Europa. Fue el anuncio de lo que llegaría después, una racha negativa de resultados que solo se ha roto una vez en sus diez visitas a equipos ingleses. Los rojiblancos solo han sido capaces de imponerse al Manchester United en aquella memorable actuación de los 'Bielsa babies' en Old Trafford en marzo de 2012, cuando maravillaron al Viejo Continente con un 2-3 que dio la vuelta al mundo. Es la única victoria bilbaína en sus incursiones al territorio inglés, un botín que quieren nutrir este miércoles en Newcastle (21 horas).

Porque el Athletic se ha enfrentado a seis clubes ingleses a domicilio en un total de diez partidos –se entiende oficiales– con un balance global de una victoria, un empate y ocho derrotas. Solo ha ganado al mencionado United, mientras que ha caído frente a los propios 'diablos rojos' –dos veces–, Aston Villa –otras dos–, Liverpool, Manchester City, Newcastle y Southampton. La única igualada se consiguió en Anfield Road en octubre de 1983 (0-0). Supuso la eliminación en los octavos de final de la Copa de Europa ya que los rojiblancos habían caído en el choque de ida en San Mamés por la mínima (0-1).

Intentos de abordaje

La segunda visita a la isla fue en octubre de 1968, cuando los entonces entrenados por el mítico Piru Gainza perdieron ante el Liverpool en la extinta Copa de Ferias. Y eso que se habían adelantado gracias a un gol de Argoitia, pero los de Anfield remontaron con los tantos de Lawler y Hughes. Al año siguiente rindieron su hasta ahora única visita al Manchester City en la también desaparecida Recopa, con el Maine Road de escenario, donde los 'citizen' golpearon duro en la segunda parte con tres dianas de Oakes, Bell y Bowyer (3-0).

Después de un breve paréntesis de dos años, el Athletic volvió a Inglaterra para enfrentarse al Southampton en septiembre de 1971 en la Copa de la UEFA. Un gol de Arieta II adelantó a los bilbaínos en la segunda parte, pero los locales dieron la vuelta al marcador en apenas cinco minutos gracias a Jenkins y Channon, este último desde el punto de penalti. En noviembre de 1977, los rojiblancos retornaron a la isla para medirse al Aston Villa y también volvieron de vacío (2-0). El 1-1 posterior en La Catedral les dejó fuera de la segunda competición continental. Hubo una segunda vez en el Villa Park, dos décadas más tarde, con un desenlace muy parecido (2-1).

Fue en octubre de 1994 cuando el Athletic visitó por primera vez a su rival de este miércoles, el Newcastle, en un St. James' Park que pisarán de nuevo en unas horas. El equipo perdió 3-2, pero se impuso en San Mamés con aquel memorable gol de Ziganda y avanzó a la siguiente ronda. Las últimas dos incursiones al suelo inglés tuvieron el mismo escenario, Old Trafford, donde se ganó en 2012 y se perdió en mayo de este año (4-1) por un puesto en la final de la Europa League.