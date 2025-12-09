Convocan a la afición del Athletic en Lezama para animar al equipo antes del partido de mañana ante el PSG Los rojiblancos realizarán esta tarde el último entrenamiento de cara al encuentro de este miércoles

El Athletic se juega este miércoles su futuro en la Champions League. Lo hará en San Mamés ante el PSG, el campeón de la competición la pasada temporada. Un encuentro de máxima exigencia para los hombres de Ernesto Valverde y en el que la afición rojiblanca quiere arropar a su equipo. Tal y como sucedió en la Europa League, los athleticzales han convocado a los hinchas este martes en Lezama para dar su aliento al equipo antes del partido de mañana ante los galos.

Un llamamiento que está previsto para las 20 horas en Lezama. La convocatoria se ha realizado a través de las redes sociales por la cuenta 'Zepelin' y ha sido secundada por 'Athletic Xtra', que cuenta ya 30 mil visualizaciones y 400 'me gusta'. Un mensaje en X (antes Twitter) con el que quieren animar a los aficionados del Athletic, ilusionados tras la victoria del pasado sábado ante el Atlético de Madrid (1-0) en San Mamés.

«Demostremos lo que nos distingue a la familia Athleticzale: LA UNIÓN», reza la publicación en la que se muestra una imagen de varios hinchas con bengalas. «Denok Lezamara».

Los de Valverde se ejercitarán desde las 19.15 horas. Será la última sesión preparatoria de cara el partido de mañana ante el PSG. Un entrenamiento a puerta cerrada. Antes, el técnico y Berchiche atenderán a los medios de comunicación en San Mamés.