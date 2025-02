La controvertida llegada y salida de Jesús Areso del Athletic

Javier Ortiz de Lazcano Martes, 4 de febrero 2025, 11:44 Comenta Compartir

Jesús Areso (Cascante, Navarra, en julio cumple 26 años) es una opción muy presente en Ibaigane para reforzar al equipo a medio plazo, según ha podido saber EL CORREO. El navarro ya jugó en las categorías inferiores del Athletic hace poco más de cinco años, pero su trayectoria quedó marcada por una controvertida llegada y salida de Bilbao.

Pese a formarse en el Aluvión, el equipo de su pueblo convenido entonces con los rojiblancos, fichó por la cantera de Osasuna. En 2017 el Athletic abonó los 450.000 euros de su cláusula, una operación que sentó muy mal a los rojillos, cuya directiva respondió con la ruptura de relaciones con Ibaigane por «abusar de su potencial económico» para llevarse al jugador.

El lateral comenzó a crecer en Lezama y en la campaña 2019-20 llegó a ser incluido en una convocatoria del primer equipo, aunque no debutó. El entonces director deportivo, Rafa Alkorta, intentó negociar en 2020 la renovación de su contrato, que concluía el 30 de junio de 2021, pero no avanzó. La creencia en aquel equipo de gobierno es que tenía un acuerdo previo con Osasuna, que según las fuentes consultadas le pagaba en torno a un 40% por encima de la propuesta bilbaína.

El planteamiento que se le presentó era firmar hasta 2023 y enviarlo de inmediato cedido al Mirandés porque Ander Capa y De Marcos le cerraban el paso. Pero no hubo trato. Areso fue apartado de la pretemporada del primer equipo y regresó al filial, en donde no jugó ningún partido en esa campaña 2020-21. Concluido el curso y su contrato, anunció su fichaje por Osasuna por cinco campañas.

Ya en Pamplona, criticó a los dirigentes del Athletic. «Mi cuarto año en Bilbao fue muy, muy, muy, muy duro, sacrifiqué muchas cosas para venir aquí», mantuvo en algunas de sus declaraciones. Y añadió: «Ellos me ofrecen renovar con una oferta económica muy alta, piensan que yo voy a aceptar porque me ofrecen mucho dinero en Bilbao, pero no todo es dinero. Para mí era especial volver a casa, estar con mis amigos y jugar en El Sadar. Sacrifiqué muchas cosas en un último año en Bilbao que fue muy duro y difícil porque me apartaron, pero al final he llegado al objetivo, que era jugar aquí», dijo.

Temas

Athletic de Bilbao