Continúa la plaga de lesiones en el Athletic: Unai Gómez se pierde el primer partido de Liga
El mediopunta rojiblanco pidió el cambio tras un percance muscular
Enviado especial. Londres
Sábado, 9 de agosto 2025, 18:43
Unai Gómez fue una de las sorpresas en el once del Athletic. Ernesto Valverde le ha empleado en algunos partidos de lateral izquierdo, pero en ... el ensayo general ante el Arsenal, a ocho días del arranque en Liga, le colocó como mediopunta titular.
Poco duró. En el minuto 23 intentó buscar una pelota por arriba en el centro del campo, pero sintió un pinchazo atrás. Se arrojó al suelo y de inmediato pidió el cambio. Robert Navarro ocupó su lugar, aunque Valverde remodeló su ataque para colocar al ex del Mallorca en la banda y a Nico como mediopunta.
Unai Gómez tiene una lesión muscular. Hay que ver la gravedad de la misma, pero es seguro que no llega al partido ante el Sevilla. La soga de las lesiones volvió a apretar al Athletic. Esta vez le tocó a Unai Gómez. El parte de bajas de los últimos partidos es el que sigue. PSV (Paredes), Racing (Egiluz), Liverpool (Prados y Sancet).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.