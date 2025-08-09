Continúa la plaga de lesiones en el Athletic: Unai Gómez se pierde el primer partido de Liga

Unai Gómez fue una de las sorpresas en el once del Athletic. Ernesto Valverde le ha empleado en algunos partidos de lateral izquierdo, pero en ... el ensayo general ante el Arsenal, a ocho días del arranque en Liga, le colocó como mediopunta titular.

Poco duró. En el minuto 23 intentó buscar una pelota por arriba en el centro del campo, pero sintió un pinchazo atrás. Se arrojó al suelo y de inmediato pidió el cambio. Robert Navarro ocupó su lugar, aunque Valverde remodeló su ataque para colocar al ex del Mallorca en la banda y a Nico como mediopunta.

Unai Gómez tiene una lesión muscular. Hay que ver la gravedad de la misma, pero es seguro que no llega al partido ante el Sevilla. La soga de las lesiones volvió a apretar al Athletic. Esta vez le tocó a Unai Gómez. El parte de bajas de los últimos partidos es el que sigue. PSV (Paredes), Racing (Egiluz), Liverpool (Prados y Sancet).