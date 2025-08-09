El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Athletic Club

Continúa la plaga de lesiones en el Athletic: Unai Gómez se pierde el primer partido de Liga

El mediopunta rojiblanco pidió el cambio tras un percance muscular

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Londres

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:43

Unai Gómez fue una de las sorpresas en el once del Athletic. Ernesto Valverde le ha empleado en algunos partidos de lateral izquierdo, pero en ... el ensayo general ante el Arsenal, a ocho días del arranque en Liga, le colocó como mediopunta titular.

