La constelación de estrellas que llega a La Catedral

La hoja de ruta del Athletic en su regreso una década después a la Champions dictaminó enfrentamientos muy duros. El sorteo no tuvo piedad y ... deparó que el campeón de Europa, el PSG, pisara Bilbao. Lo hará además ante un equipo rojiblanco que se juega su futuro: todo lo que no sea un triunfo ante los de Luis Enrique les dejará contra las cuerdas. Con cuatro puntos en cinco jornadas, hacen falta mínimo siete en las tres últimas fechas, aunque los once puntos no garantizan el pase al play-off. El rival más duro posible desembarca este miércoles (21 horas) en San Mamés con una constelación de estrellas, a pesar de algunas bajas importantes por lesión. Y lo que es peor para los intereses de los de Valverde: con un bloque casi idéntico al que dominó el continente el pasado curso.

El portal especializado en traspasos 'Transfermarkt' estima el valor de la plantilla parisina en 1.150 millones de euros, solo por detrás de Real Madrid (1.400), Arsenal (1.310) y Manchester City (1.210). Para encontrar al Athletic hay que ir hasta el puesto 35 con sus 370 millones. Cuarto de la Liga, tiene hasta 17 equipos de la Premier por delante. Nico Williams, con 70 'kilos', es su pieza más preciada, por delante de Sancet (60), Vivián (40), Jauregizar (30) y Simón (28). Si estuviera a las órdenes de Luis Enrique, el pequeño de los hermanos tendría hasta siete futbolistas por delante en este aspecto.

1.150 millones de euros es el valor de la plantilla del PSG según el portal 'Transfermarkt'

En lo más alto se sitúa el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, con 100 millones de euros de valor. El francés, habilidoso jugador que en su etapa en Barcelona coleccionaba episodios extradeportivos que impidieron que brillara en el Camp Nou, se encuentra en el mejor momento de su carrera. Luis Enrique ha sabido exprimir todo lo que lleva dentro (regate, gol y compromiso defensivo) para hacer del 'Mosquito' un futbolista imparable. Eso sí, lo que no termina de dejar atrás es su preocupante idilio con las lesiones. Este curso ya lleva dos, en el muslo y el gemelo, que le han hecho perderse casi la mitad de los partidos. El de Vernon ha regresado con calma de su último infortunio: apenas una hora sobre el césped en los últimos tres partidos, aunque mañana se espera que sea titular en La Catedral.

370 millones vale la del Athletic, tres veces menos; Nico es el que más valor tiene: 70 'kilos'

Será el undécimo enfrentamiento de Dembélé ante el Athletic. Solo se ha medido en más ocasiones (12) a Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. La última vez, en 2022, fue muy dolorosa para los rojiblancos. El extremo galo anotó una diana y repartió tres asistencias en el 4-0 del equipo dirigido entonces por Xavi. El Athletic es el equipo ante el que Dembélé ha dado más pases de gol en su carrera, con seis. Además, desde que en enero de 2023 Benzemà viera puerta para darle la victoria al Madrid de Ancelotti, no llegaba un Balón de Oro a San Mamés.

Hakimi y Doué, bajas sensibles

Además del campeón del mundo, el PSG atesora una plantilla compensada en la que solo en la portería no cuenta con una estrella mundial tras la polémica salida de Donnarumma. El gigante italiano, campeón de Europa también con la Azzurra, partió al Manchester City tras una serie de discrepancias con Luis Enrique. En su lugar ha llegado Chevalier del Lille, aunque un esguince en el tobillo pone en duda su concurso en La Catedral. En su lugar estaría Safonov. Ambos han rendido bien.

Solo en la portería el PSG no cuenta con una estrella mundial tras el polémico adiós de Donnarumma

A partir de ahí, el bloque es idéntico al que conquistó la Liga de Campeones. Marquinhos y Pacho son los mariscales en defensa, donde tiene la ausencia segura de Hakimi (80 millones de valor, baja hasta enero por un esguince de tobillo) y la duda de Nuno Mendes (75, esguince de rodilla). Por delante están los Vitinha (90), Joao Neves (90) y Fabián (40), un centro del campo de muchos quilates. Arriba, pura dinamita. Dembélé estará acompañado de Barcolá (70) y Kvaratskhelia, que vale 90 millones, los mismos que el lesionado Doué (muslo). En el fondo de armario hay mimbres de lujo como Beraldo, Mayulu, Kang-in Lee o Gonçalo Ramos.