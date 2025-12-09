El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Balón de Oro Ousmane Dembélé llega tras superar una lesión en el gemelo, pero se espera que sea titular en San Mamés. EFE
Athletic-PSG (miércoles, 21 horas)

La constelación de estrellas que llega a La Catedral

El Athletic se juega mañana su futuro en Champions ante el campeón de Europa PSG, que mantiene el bloque que le hizo reinar

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:51

Comenta

La hoja de ruta del Athletic en su regreso una década después a la Champions dictaminó enfrentamientos muy duros. El sorteo no tuvo piedad y ... deparó que el campeón de Europa, el PSG, pisara Bilbao. Lo hará además ante un equipo rojiblanco que se juega su futuro: todo lo que no sea un triunfo ante los de Luis Enrique les dejará contra las cuerdas. Con cuatro puntos en cinco jornadas, hacen falta mínimo siete en las tres últimas fechas, aunque los once puntos no garantizan el pase al play-off. El rival más duro posible desembarca este miércoles (21 horas) en San Mamés con una constelación de estrellas, a pesar de algunas bajas importantes por lesión. Y lo que es peor para los intereses de los de Valverde: con un bloque casi idéntico al que dominó el continente el pasado curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  2. 2 Muere un vizcaíno de 38 años y varios familiares resultan heridos en un accidente de tráfico en Huesca
  3. 3

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  4. 4

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  5. 5

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  6. 6

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  7. 7 Así funciona la alerta de Google que llegó a los móviles Android por el terremoto
  8. 8 El entrenador del Sevilla se encara con la linier del partido: «Tengo tres hijas, señorita. No falto al respeto a las mujeres»
  9. 9

    La amenaza de los directivos de Viña Rock a las bandas del boicot: «Quien se sume, que se olvide de tocar aquí en su puta vida»
  10. 10 Julen Guerrero ficha por el Estepona como director general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La constelación de estrellas que llega a La Catedral

La constelación de estrellas que llega a La Catedral