Así se confeccionó la pancarta de apoyo a Palestina que la grada popular de San Mamés exhibió contra el Arsenal

Iñigo Cabacas Herri Harmaila publica en vídeo en el que se muestra el proceso

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:03

La grada popular de San Mamés mostró este martes su apoyo a Gaza. Lo hizo en el estreno del Athletic en la Liga de Campeones contra el Arsenal con una enorme pancarta que se exhibió en el fondo norte del estadio poco antes de que se produjera el pitido inicial del encuentro. En ella, un mensaje: «Estaremos a tu lado desde hoy hasta el último día».

En las últimas horas, Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH) ha publicado un vídeo en que se observa cómo se confecciona la pancarta. Varios miembros de este grupo que forma parte de la grada popular pintan la tela en el aparcamiento de La Catedral. Desde cero, emplean el color negro, el verde, el rojo y rodillos para lanzar este mensaje de apoyo a Gaza.

Al ritmo de la canción de Depeche Mode, 'Just Can't Get Enough', se puede ver el proceso y también el modo en el que lució la pancarta antes del debut del Athletic en la Champions 2025-26.

Además de este vídeo, ICHH publicó varias fotografías. Una de ellas ha fue compartida por el capitán Iñaki Williams y Maroan a través de una historia de Instagram.

Queda saber si la UEFA multa al Athletic por mostrar este símbolo, ya que la normativa penaliza exhibir «pancartas o elementos análogos o similares de carácter comercial, político, social, religioso o reivindicativo en cualquier sentido ajenos al deporte». Por ejemplo, a raíz de dicha obligación, el personal de seguridad del Real Madrid impidió este mismo martes acceder al Santiago Bernabéu con banderas palestinas a varios aficionados.

