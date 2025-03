Comunicado íntegro del Athletic en respuesta a la propuesta de Iñigo Cabacas Herri Harmaila para la animación del jueves

E. C. Martes, 11 de marzo 2025, 22:02 | Actualizado 22:52h. Compartir

Este es el comunciado íntegro del Athletic Club en respuesta a la propuesta de Iñigo Cabacas Herri Harmaila, que se ha negado a firmar el decálogo propuesto por el club y avanzaba este martes por la tarde que liderará la animación en el trascendental partido de vuelta de octavos de la Europa League. La agrupación propone para animar en el encuentro del jueves ante la Roma introducir en San Mamés «nuestros elementos de animación: dos megáfonos, dos bombos y tres banderones ignífugos».

El Athletic Club se reúne con representantes de este colectivo, explica las incorrecciones e inviabilidades de la solicitud recibida y expone la vía para que dinamicen la animación frente a la AS Roma

El Athletic Club se ha reunido esta tarde con representantes de la ICHH con motivo de la propuesta presentada por este colectivo «para que la Herri Harmaila y San Mamés rujan como la ocasión merece», en referencia al partido contra la AS Roma. En dicha reunión, el Athletic Club, en primer lugar, ha explicado con detalle las incorrecciones e inviabilidades de la solicitud recibida. A continuación, ha expuesto la vía para que, conforme a la normativa aplicable, ICHH pueda dinamizar la animación el próximo jueves.

Estas son las incorrecciones e inviabilidades que el Athletic Club ha expuesto en la primera parte de la reunión.

1. ICHH escribe literalmente: «Dado que la gran mayoría de nuestros dinamizadores no pueden usar elementos de animación del Club, por el artículo 10.10 del Reglamento de acceso a San Mamés…» Esta afirmación es incorrecta y merece aclaración. En concreto, de las siete personas que ICHH propone como dinamizadoras («dos megáfonos, dos bombos y tres banderones»), sola una tiene impedido el uso de los elementos de animación por incumplir el artículo 10.10.

2. En cualquier caso, es importante señalar que el «Reglamento de acceso y permanencia en el estadio», aprobado por la Asamblea del Club, regula el uso de TODOS los elementos de animación, y no solo de aquellos que son del Club. Así lo establece el Título III del Reglamento, que indica de manera clara las Reglas generales aplicables a TODAS las personas espectadoras y asistentes a las competiciones y espectáculos deportivos. Es decir, salvando las distancias, que alguien expedientado proponga animar con su propio bombo, sería, por ejemplo, como si alguien a quien le han quitado el carnet propusiera conducir con un coche diferente al que usó cuando fue sancionado. En definitiva, y como es lógico, las consecuencias de los incumplimientos de la normativa afectan a las personas y no a los elementos.

3. Sin embargo, como hemos señalado en el primer punto, seis de las siete personas presentadas para dinamizar la animación pueden hacerlo sin problema, ya que no pesa sobre ellas ningún impedimento reglamentario. En consecuencia, por parte del Club no ha habido ni hay ningún impedimento a que animen, siempre y cuando (y tal y como habían venido haciendo hasta que decidieron no animar) cumplan con el citado reglamento aprobado por la Asamblea del Club.

4. Por último, cabe señalar que el uso de megáfonos externos está restringido precisamente para posibilitar la defensa de los intereses del Club y de los propios speakers, al ser necesario que quede registro grabado de su uso para su aportación en dicha defensa ante posibles expedientes sancionadores. Cabe añadir, además, que la grabación es una exigencia del Coordinador de Seguridad para que luego pueda quedar constancia de los cánticos y que la normativa dictada por las autoridades exige que el sistema que se emplee esté conectado a los sistemas de seguridad, lo que no resulta posible con los megáfonos.

Propuesta transitoria

Una vez aclaradas las incorrecciones e inviabilidades de la alternativa recibida, el Athletic Club ha propuesto a ICHH la siguiente propuesta transitoria que también hace pública para conocimiento de Socios, Socias y Gazte Abonoak.

Respecto a los 2 megáfonos:

Como queda aclarado en el punto 4 anterior, no cabe utilizar los megáfonos de mano en sustitución del micrófono que se ha venido utilizando esta temporada y las pasadas.

La solución práctica y sencilla es que utilicen el micrófono disponible cualquiera de las seis personas de las siete propuestas como dinamizadoras (sólo hay una persona reglamentariamente imposibilitada), debiendo los dinamizadores suscribir el documento de solicitud habitual que viene firmándose desde principio de temporada, salvo que ya lo tengan firmado con anterioridad.

Respecto a las 3 banderas grandes, 1 bandera de mano y la pancarta ICHH solicitadas:

Se autoriza la introducción de las banderas y la pancarta solicitadas, debiendo los dinamizadores suscribir el documento de solicitud habitual que viene firmándose desde principio de temporada, salvo que ya lo tengan firmado con anterioridad.

Respecto a los 2 bombos y baquetas:

El Club informa que no hay inconveniente para que se utilicen estos elementos. En cualquier caso, el Club pone a disposición de ICHH los bombos del Club que actualmente están en San Mames, ya que no requieren de nueva instalación previa por ser los mismos bombos que ICHH ha venido utilizando hasta que ha dejado de dinamizar la animación.

Desde la defensa del respeto como principio fundamental, puerta abierta al diálogo

El Athletic Club comunica igualmente que ha recibido de ICHH la réplica al documento de principios básicos y compromisos publicado por el Club el pasado 18 de febrero.

El Athletic Club siempre tiene la puerta abierta al diálogo y ha propuesto a ICHH una nueva reunión para esta misma semana para valorar su documento.

El Club ha hecho saber a ICHH que defenderá su objetivo con la misma firmeza que lo ha venido haciendo hasta ahora: que la Herri Harmaila anime en todos los partidos y lo haga con respeto. Un objetivo que responde a los valores del Athletic Club y al espíritu de lo aprobado en la Asamblea Extraordinaria en la que se decidió la creación de la grada popular de animación.

El Club informará sobre el resultado de las nuevas reuniones próximamente.