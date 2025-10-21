El Comité de Árbitros avala la falta señalada sobre Vivián que evitó la expulsión del central en Elche «Se trata de una jugada de interpretación donde el árbitro valora que el contacto del atacante afecta directamente a la posibilidad del defensor de disputar el balón»

Juanma Mallo Martes, 21 de octubre 2025, 20:26 | Actualizado 21:31h. Comenta Compartir

Como cada martes, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) analiza las jugadas polémicas del fin de semana en 'Tiempo de revisión'. En esta ocasión, igual que ocurrió en la última jornada antes del parón -cuando consideró que el portero del Mallorca debería haber sido expulsado-, los colegiados han mirado un duelo del Athletic, en este caso el que le enfrentó al Elche. ¿Qué ocurrió? Pues una acción en el que el juez del duelo, José Luis Guzmán, estimó que Dani Vivián había sido objeto de falta previa cuando el colegiado del VAR interpretaba que debía haber sido expulsado por mano.

Fue en el minuto 26 del Elche-Athletic. El árbitro del VAR, Juan Antonio López, llamó al del campo. Era un balón largo del Elche que pegó en una mano de Vivián. El árbitro del VAR pidió ir a ver la jugada. Para el colegiado que estaba en la sede de la Federación era roja porque, según su criterio, el rojiblanco interceptó la pelota con la mano y André Silva se quedaba solo ante Unai Simón. No obstante, al ver la pantalla, Guzmán consideró que el delantero del equipo de Eder Sarabia había cometido falta. Y este martes, el CTA, de boca de Marta Frías, su portavoz, le ha dado la razón.

Así comienza: «En esta acción, el árbitro aprecia una falta del atacante al producirse un contacto que resulta suficiente para desestabilizar al defensor justo en el momento en el que éste se dispone a disputar el balón. Ese desequilibrio impide al defensor intervenir con todas las garantías para poder despejar, alterando así el desarrollo natural de la jugada. Es importante destacar que no puede considerarse una carga legal porque el balón no está en disputa para el atacante. Por tanto, el contacto se interpreta como una acción imprudente que limita la capacidad del defensor para jugar el balón con normalidad. Tras este contacto inicial, el balón impacta en la mano del defensor, tratándose de una mano punible. EL VAR interviene al tratarse de una posible infracción Dogso (ocasión manifiesta de gol), advirtiéndole de una posible falta previa y recomienda revisión. El árbitro tras ver la jugada mantiene su decisión de no señalar la falta por mano considerando que la falta previa del atacante condiciona la acción».

¿Qué concluye el CTA? ¿Está bien o mal lo que ha hecho Guzmán? «En definitiva, se trata de una jugada de interpretación donde el árbitro valora que el contacto del atacante afecta directamente a la posibilidad del defensor de disputar el balón»