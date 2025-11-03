Comienza el desembarco de los 3.000 rojiblancos en Newcastle

La avanzadilla de los 3.000 hinchas que animarán al Athletic en Saint James Park ya se deja ver por Newcastle. Los animosos integrantes de ... la peña Piru Gainza de Basauri fueron de los primeros en llegar. Como ya hicieron la pasada campaña, irán a todos los partidos europeos.

J. Ortiz de Lazcano

Pese al mal momento que atraviesa el equipo, la movilización será de nuevo espectacular. Los hinchas sitúan el duelo de Newcastle como un punto de inflexión para ir hacia arriba.

El punto de encuentro para la afición rojiblanca el miércoles será alrededor de The Bigg Market, una zona con numerosos bares y restaurantes. La kalejira hacia el estadio partirá desde allí a las 17.30 horas y las autoridades locales estiman que el recorrido hasta el campo durará entre 15 y 20 minutos.