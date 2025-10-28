El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Athletic celebran un gol en la victoria de Champions frente al Qarabag Ignacio Pérez

El colapso ofensivo amarga al Athletic

La crisis de juego de los rojiblancos deja una sequía que se resume en una cifra: 3 goles en los últimos 7 partidos de liga

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Martes, 28 de octubre 2025, 00:22

Comenta

En el fútbol a las estadísticas nunca les han faltado ni les faltarán detractores, renegadores militantes y, desde luego, una gran proporción de relativizadores orgullosos ... de serlo. Es normal. Hay veces, sin embargo, en que las cifras son tan elocuentes que no queda otro remedio que rendirse a la evidencia que ofrecen. Es el caso de las que esta temporada describen la sequía goleadora del Athletic, un extraño fenómeno casi meteorológico que tiene perpleja a la afición rojiblanca. Nadie contaba con algo parecido. Y es lógico porque lo que está ocurriendo es extraordinario, en algunos casos nunca visto en la historia rojiblanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

