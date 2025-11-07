Cohetes, bengalas... la cuadrilla de Hierro homenajea a su amigo en Basauri El canterano del Athletic, que debutó con el primer equipo el miércoles en Newcastle, brinda un caluroso recibimiento al futbolista

A. Mateos Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:44 | Actualizado 07:51h.

Recién llegado desde Newcastle, Asier Hierro fue recibido por su cuadrilla en Basauri como un héroe. Con cohetes, bengalas y una pancarta enorme donde se podía leer 'El rugido de Lezama: Hierro!', los amigos de la joven perla de Lezama le brindaron una calurosa bienvenida a su localidad natal.

A pesar de la derrota, Hierro y su compañero Selton fueron los grandes protagonistas de la jornada de Champions en tierras inglesas. El basauritarra saltó al campo en el minuto 78 para sustituir a Unai Gómez, que había arrancado el choque en la posición de falso 9. En apenas un cuarto de hora firmó una actuación con personalidad. Le dio tiempo a hacer dos remates, uno de cabeza desviado y otro con el pie cruzado despejado por un defensa.

Al acabar el encuentro, un cuarto de hora que nunca olvidará, miró a la grada y encontró a su familia. Fue con paso firme y se fundió en un abrazo colectivo. Llorando, a lágrima viva. «Es una sensación inimaginable. Yo creo que tanto él (por Selton) como yo hemos estado juntos en muchos momentos y vernos en este escenario... la Champions es un sueño. Para nosotros ha sido locura», confesaba el delantero al acabar el partido.

Hierro solo tiene 20 años. Empezó en el Basconia y de ahí continuó su progresión hasta llegar a debutar con el primer equipo el pasado miércoles. Desde hace dos temporadas tiene ficha con el Bilbao Athletic, el primer filial de Lezama. Y Valverde ya dejó claro el miércoles que cuenta con él.